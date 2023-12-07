Сразу несколько новшеств ждут получателей пособий и маткапитала

Юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Туслякова рассказала об изменениях правил направления средств маткапитала на получение ежемесячной выплаты с 1 января следующего года, передает life.ru.

По словам эксперта, ежемесячные выплаты будут осуществляться с месяца рождения ребёнка. Для этого заявление на получение меры соцподдержки необходимо подать не позднее полугода с месяца его рождения.

При этом изменения коснутся и перечня доходов, которые учитываются при определении среднедушевого дохода семьи.

Специалист отметила, что с начала следующего года при расчёте нуждаемости в состав малоимущей семьи будут включаться супруги, несовершеннолетние дети заявителя и дети, находящиеся под его опекой (попечительством), а также дети-студенты до 23 лет, если они обучаются очно. Также в доходах будут учитываться только суммы, которые люди получают в денежной форме. При оценке нуждаемости доходы от предпринимательской деятельности станут учитываться за вычетом расходов.

Ранее редакция сообщала, что выплаты маткапитала на первенца могут ограничить возрастом матери.