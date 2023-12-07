Новосибирские учёные первыми в России стали выявлять рак по капле крови

Новосибирские учёные первыми в России научились выявлять онкологию по капле крови и создали основу для инновационных вакцин.

Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области со ссылкой на заместителя губернатора региона Ирину Мануйлову. Чиновница посетила инновационные компании «Биолинк» и «Биосан», которые специализируются на выпуске реагентов, наборов для выделения ДНК, ПЦР-наборов для молекулярно-генетической диагностики, используемых в молекулярной биологии, генной инженерии, фундаментальной медицине.

— Эти компании обеспечивают импортонезависимость России, создавая непрерывность в работе множества лабораторий по всей стране. Тест-системами для выявления социально значимых заболеваний пользуются ведущие институты Российской академии наук, Министерства здравоохранения РФ, Роспотребнадзора, ФМБА России, а также институты развития, такие как Университет «Сириус», «Сколково» и Физтех, — рассказала Ирина Мануйлова.

Вице-губернатор так же рассказала о мерах поддержки инновационных предприятий правительством региона.

В лаборатории компании «БиоЛинк» гостям продемонстрировали тест-системы, с помощью которых можно обнаружить рак на ранних стадиях. Теперь достаточно обычного анализа крови из вены, чтобы выявить онкологию, подчеркнули учёные.

Ранее редакция сообщала о том, что в НГУ создадут центр доклинических исследований на моделях крупных животных для лечения рака.