Итоговое сочинение написали более 13 тысяч выпускников в Новосибирской области

Новосибирской области более 13 тысяч школьников написали итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ. А изложение написало всего 220 учеников. Проверку знаний проводят в соответствии с федеральным законодательством. Об этом сообщает Минобр Новосибирской области.

— Организовано все было в наивысшей степени. Дети после оглашение тем были уверены в себе, но все же некое волнение они испытывали. Я бы сказала, что темы были философскими, — отметила одна из наблюдателей.

Сочинение — это один из важнейших этапов допуска к ЕГЭ. Ученики должны учесть все факторы при работе.

— Работа должна соответствовать следующим критериям: авторство и оригинальность, объем, раскрытие темы, аргументированность и грамотность. При проверке будет оцениваться культура речи и то, насколько ученик владеет литературным содержанием по программе, — уточнила Мария Жафярова, министр образования Новосибирской области.

В комплект сочинений включили темы из разделов «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека», «Природа и культура в жизни человека».

Ранее редакция сообщала о том, что расписание ОГЭ и ЕГЭ-2024 озвучили в Новосибирске.