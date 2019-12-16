Среднее время нахождения на таможенном контроле посылок составляет менее 1 минуты

В Новосибирскую таможню стали поступать обращения от граждан, которые ждут свои посылки из-за границы с подарками к новогодним праздникам и опасаются не получить их в ожидаемый срок, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

Несмотря на статус «выпущено таможней» люди ошибочно полагают, что посылка продолжает находиться на таможенном контроле.

— Во всех случаях выяснилось, что таможенный контроль посылки успешно прошли, причем строго в установленный законодательством срок – не более 4 часов с момента предъявления почтовым оператором таможне и были переданы работникам почты для доставки адресатам. Среднее время нахождения на таможенном контроле посылок составило менее 1 минуты, — констатируют в пресс-службе ведомства.

Как пояснила начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Новосибирской таможни Наталья Перевощикова, в своих обращениях граждане указывают, что согласно информации, отображенной в сервисе для отслеживания почтовых отправлений на сайте АО «Почта России», посылка имеет статус «выпущено таможней», но адресату еще не доставлена.

— Люди ошибочно полагают, что посылка всё еще находится в таможне, и пишут эмоциональные жалобы. По каждому обращению проводится проверка и направляется ответ, что статус «выпущено таможней» означает успешное завершение таможенного контроля и автоматическую передачу данной посылки работникам почты для дальнейшей доставки адресату. В таможне этой посылки уже нет. Для уточнения сведений о местонахождении посылки следует звонить на горячую линию Почты России, — отметила Наталья Перевощикова.

С целью информирования как можно более широкого круга граждан об алгоритме действий при розыске международного почтового отправления, на сайте Сибирского таможенного управления размещена специальная памятка.

Отмечается, что с января по ноябрь 2019 года Новосибирским почтовым таможенным постом был осуществлен контроль 48 млн международных почтовых отправлений – в 2 раза больше, чем в 2018 году.

Преобладающая часть посылок прибыла из Китая. В основном пересылаются товары, заказанные россиянами в зарубежных интернет-магазинах (одежда, обувь, игрушки, электроника, различные аксессуары, косметика, инструменты и др.).

По словам начальника Новосибирского почтового таможенного поста Геннадия Шахова, с целью соблюдения установленных законодательством сроков таможенного контроля, пост работает в круглосуточном режиме, организован ежедневный мониторинг поступающих и прошедших таможенный контроль международных почтовых отправлений. Факты нарушения сроков выпуска товаров отсутствуют. Кроме того, в процесс оформления международных почтовых отправлений на Новосибирском почтовом таможенном посту внедрена новая технология автоматического выпуска и механизм выборочного контроля, сформированный на основе результатов анализа системы управления рисками. Это позволило повысить скорость обработки растущих объемов почты и сохранить качество таможенного контроля за безопасностью ввозимых товаров.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни