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Средние доходы состоятельных и малообеспеченных новосибирцев отличаются почти в 7 раз

  • 13/06/2021, 11:26
Автор: Юлия Данилова
Средние доходы состоятельных и малообеспеченных новосибирцев отличаются почти в 7 раз
За пандемию в стране в целом стало меньше крайней бедности, но снизилась и доля среднего класса.

Доходы россиян в 2020 году составляли в среднем 35,7 тыс. руб. в месяц, однако за этой усредненной цифрой скрывается серьезное имущественное расслоение: в то время как наиболее состоятельные 20% населения получали около 82,5 тыс. руб., малообеспеченная пятая часть россиян жила в среднем на 10 тыс. руб. в месяц, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В Новосибирской области средний доход в 2020 году составлял 31,1 тыс рублей. При этом малообеспеченные жители региона в среднем получали около 9,9 тыс рублей, состоятельные — 67,8 тыс. То есть разница в доходах у них составила почти в 7 раз.

— Благодаря антикризисным выплатам неравенство в доходах по итогам коронавирусного 2020 года немного сократилось. Это произошло за счет увеличения доходов самых бедных слоев, для которых социальные выплаты оказались существенной суммой на фоне привычных низких заработков. В то же время российское население в целом стало беднее — средние доходы россиян в реальном выражении снизились. В стране стало меньше крайней бедности, но снизилась и доля среднего класса, — подчеркивает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

По ее словам, за 2020 год социальное расслоение в РФ никуда не исчезло, а лишь несколько сгладилось – в России по-прежнему сохраняется серьезное неравенство в доходах, причем по многим показателям оно еще более усугубилось.

— Прежде всего, усилилось неравенство между теми, кто может и не может работать удаленно. Пандемия увеличила и межрегиональное неравенство: крупные города с развитым дистанционным трудом получили дополнительные преимущества и в перспективе могут начать еще сильнее оттягивать квалифицированную рабочую силу с менее развитых территорий. И здесь мы говорим уже не только о неравенстве доходов, но и о неравенстве возможностей, — констатирует Трубникова. —  В России 42% от 5% наиболее обеспеченных россиян проживают в Москве, 8,8% — в Подмосковье, на третьем месте по концентрации богатых граждан – Санкт-Петербург, где живут 7,3% состоятельных россиян. Такая сверхконцентрация благосостояния в столице при низком уровне жизни населения во множестве других регионов свидетельствует о сложившейся крайне негативной диспропорции, которая тормозит экономическое развитие страны и рост доходов россиян.

Лидерами по неравенству в России по итогам 2020 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, где разница в доходах наиболее и наименее обеспеченных граждан превысила 10 раз, Ненецкий автономный округ, Москва, Чукотка и Сахалин, а также выбивающаяся из списка благополучных территорий небогатая Адыгея, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область и Якутия.

Фото pixabay.com — Chronomarchie

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Рубрики : Экономика

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : Экономика доходы бедность


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