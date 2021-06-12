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В Новосибирске жители ЖК комфорт-класса не поделили землю с застройщиком

  • 12/06/2021, 13:56
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске жители ЖК комфорт-класса не поделили землю с застройщиком
Эксперты констатируют, что такие проблемы в городе возникают постоянно. Решение конфликта зависит от уровня юристов и лоббистских возможностей сторон.

В редакцию Infopro54 поступило письмо от жителей ЖК «Флотилия», расположенного на ул. Сибревкома, 9. Как отмечается в письме, 15 января застройщик, работающий на соседней площадке, — ЖК «Академия» — планирует начать работы по строительству дороги до дома №3 по ул. Кирова.

— Этот застройщик хочет организовать себе проезд на улицу Кирова за счет территории парковки нашего жилого комплекса. Эта дорога затрагивает часть благоустройства у ЖК «Флотилия», — говорится в письме, полученном редакцией. — Одним из аргументов в пользу приобретения квартир в ЖК «Флотилия» у каждого из нас было наличие возле дома большой парковки с благоустройством в виде газонов, деревьев и кустарников, малых архитектурных форм.

В случае строительства этой дороги, по словам авторов письма, ЖК «Флотилия», состоящий из трех жилых домов (636 квартир, где проживают около 1000 жителей), лишится:

— более 50 парковочных мест,

— элементов благоустройства в виде высаженных деревьев и кустарников, газонов, малых архитектурных форм и скамеек, выполненных застройщиком на наши деньги — участников долевого строительства дома по ул. Сибревкома, 9.

Кроме того, часть проектируемой дороги от Ипподромской магистрали до дома №3 по ул. Кирова планируется проложить через существующую парковую зону — сквер «Аллея городов».

— Согласно информации, размещенной на сайте ЖК «Академия», застройщик в начале строительства заверил своих дольщиков, что обеспечит строительство выезда из жилого комплекса на ул. Кирова через ул. Шевченко, но, очевидно, желая сэкономить, нашел более экономичный вариант — проложить дорогу по существующим, заботливо заасфальтированным ранее другими застройщиками, проездам и парковкам жилых домов по ул. Сибревкома, 9 и по ул. Ипподромской, 8, — пишут жители ЖК «Флотилия».

На момент публикации материала редакции не удалось выяснить у жильцов, подписавших обращение, и представителей управляющей компании ЖК «Флотилия» — в чьей собственности находится земельный участок, по которому пройдет дорога.

— Даже если он находится в общей долевой собственности жителей «Флотилии», а у дома на Сибревкома нет возможности сделать другой подъезд, то застройщик может оформить сервитут. Это, скорее, юридический вопрос, и сложно сказать, как он разрешится, — комментирует руководитель агентства RID Analytics Елена Ермолаева. — Такие ситуации периодически возникают, так как часто возле ЖК есть участки, которые к ним не относятся, но используются жильцами.

По ее мнению, в каждом случае исход зависит от документов, имеющихся у обеих сторон, и от уровня привлеченных ими юристов.

Координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максим Федорченко пояснил Infopro54, что подобные ситуации возникают в любой застройке, где есть существующая среда и появляются новые дома.

— Этот вопрос должен обсуждаться в профильных департаментах мэрии на уровне согласования планируемой застройки, проектной документации, чтобы подобные проблемы были редкими, чрезвычайными ситуациями. У нас, к сожалению, часто получается, что у кого больше связей, тот и прав, — рассуждает Максим Федорченко. — Принятие решения о наложении сервитута, который обеспечивает свободный проход и проезд по чужой территории, — процедура непрозрачная, и зачастую решения принимаются легкомысленно, под давление депутатов, активных руководителей ТСЖ, а людям потом приходится это расхлебывать.

По мнению эксперта, план благоустройства «Флотилии» не предусматривает, что эту территорию разрежут.

— Городская застройка, как любой сложный механизм, должна рассматриваться с большим количеством обсуждений и слушаний. Решение о наложении сервитута должно приниматься в качестве крайней меры, так как это всегда ведет к конфликтам, — подчеркивает Максим Федорченко. — В этом вопросе власть обязательно должна советоваться с жителями, деликатно выяснять ситуацию и разбираться.

Проект жилого комплекса «Академия» разработан ООО «Левобережное». Застройщик — ООО «ЖК Академия», генеральный подрядчик проекта — ГК «СибМонтажСпецСтрой» Анатолия Павлова.

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : Флотилия» застройщик Анатолий Павлов


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