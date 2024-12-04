Средний платеж по автокредиту в Сибири превысил 54 тысячи рублей

С начала 2024 года средний ежемесячный платёж в сегменте новых автомобилей в СФО составил 55 876 рублей при среднем сроке кредита 55 месяцев. Для автомобилей с пробегом эти показатели составили 51 573 рубля и 79 месяцев соответственно. Стоит отметить, что средний уровень дохода клиентов, получивших одобрение на эти кредиты, превысил в регионе 264 000 рублей, сообщили в пресс-службе «Баланс-Платформа». По сравнению с 11 месяцами 2023 года, средний ежемесячный платеж по автокредиту в округе вырос на 33%.

Эксперты также отметили рост спроса на автокредиты со стороны клиентов, состоящих в браке. В 2023 году количество таких заявок составляло 68% от общего объёма, а в 2024 году этот показатель увеличился до 71%.

— На фоне роста кредитных ставок и стоимости автомобилей в 2024 году мы фиксируем увеличение суммы автокредита в среднем на 13% по сравнению с предыдущим годом. При этом отмечаем снижение среднего срока автокредита и отсутствие разницы в сумме платежей для новых автомобилей и с пробегом, — отметила Екатерина Конова, директор департамента развития автокредитования и страхования «Баланс-Платформы».

Ранее редакция сообщала о том, что за 10 месяцев новосибирцы взяли автокредитов на 32 млрд рублей. В прошлом году сумма кредитов на покупку авто с января по октябрь составила 17,1 млрд рублей.