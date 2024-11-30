За 10 месяцев новосибирцы взяли автокредитов на 32 млрд рублей

За 10 месяцев 2024 года в Новосибирской области было выдано кредитов автокредитов на 32 млрд рублей. В прошлом году сумма кредитов на покупку авто с января по октябрь составила 17,1 млрд рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

— После «рекордных» выдач марта-сентября текущего года, в октябре выдача автокредитов ощутимо упала. После введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании снижение темпов роста в данном сегменте стало очевидным. И во многом это связано именно с тем, что автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщик, — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он добавил, что темпы выдачи автокредитов поддерживаются с помощью акций и скидок от дистрибьюторов, субсидированных ставок от автопроизводителей, а также благодаря общей потребительской активности граждан.

По данным аналитической службы FinExpertiza в 2023 году физическим и юридическим лицам Новосибирской области принадлежало 404 люкс-кара. Каждый из 2340 машин в регионе относится к люксовым. Общая сумма налога на премиальные авто составила в регионе 65,9 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что почти 42% водителей Новосибирской области ездят без аварий. Регион вошел в рейтинг с самыми аккуратными водителями.