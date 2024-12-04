Стали известны причины перебоев с отоплением в Новосибирске

В декабре 2024 года в Новосибирске участились случаи плановых отключений теплоснабжения и горячего водоснабжения. В прямом эфире ЦУР и.о. министра ЖКХ региона Евгений Назаров объяснил причины этих инцидентов.
По его словам, это многочисленные дефекты на теплосетях, из-за которых некоторые участки теплотрасс необходимо ставить на ремонт.
— В рамках эксплуатации появляются определенные дефекты на теплотрассах. Эти дефекты есть как раскрывающиеся, так и те, которые могут существовать продолжительное время, — отметил Евгений Назаров.
Также он отметил, что все текущие неисправности находятся под постоянным наблюдением. В случае повышения температуры окружающей среды незамедлительно подаётся заявка, и в запланированные сроки дефект устраняется.
— Без отключений обойтись нельзя, но это должно происходить в регламентированные сроки, не более 24 часов, — рассказал Назаров.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск не получил паспорт готовности к отопительному периоду. Также не готовы у зиме оказались: Бердск, Искитим и рабочий поселок Линево.
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