Внимание! Старт продаж ЖК «Бирюзовая жемчужина»!

Утро в сосновом бору: европейский комфорт посреди леса.

Рядом с Заельцовским парком строится респектабельный дом с окнами в ванной и водопадом во дворе.

Кто не мечтает хотя бы ненадолго вырваться из серых будней, улететь к теплому морю и любоваться прекрасными пейзажами? На неделю, месяц, а то и навсегда! Но теперь совсем не обязательно покидать родной город, чтобы начать новую счастливую жизнь. «Бирюзовая жемчужина» — это жилой комплекс у Заельцовского бора, где европейский уровень комфорта гармонично сочетается с великолепной природой одного из самых экологически благоприятных районов Новосибирска.

В гармонии с природой

Величественные сосны и умиротворяющая речная гладь — все это будут видеть из своих окон жители «Бирюзовой жемчужины». Близость жилого комплекса к Заельцовскому бору дает уникальные возможности для полноценного отдыха. Будущие жители смогут наслаждаться чистейшим воздухом, гулять по лесным тропинкам, заниматься спортом или рыбачить. И при этом добираться на работу в центр города всего за 20 минут!

Уже оказавшись на территории жилого комплекса, можно будет наслаждаться атмосферой спокойной и неспешной загородной жизни. Во дворе не будет парковок, зато появятся беседки для отдыха, прогулочные террасы и мини-водопад, который подарит свежесть в жаркий летний день.

Квартиры также прекрасно отражают философию комфорта группы компаний «Сибмонтажспецстрой» — здесь просторные прихожие, лоджии, кухни. Даже в однокомнатных квартирах площадь кухонь — не меньше 10 кв.м, а в четырехкомнатных — не менее 15. Кроме того, по дизайн-проекту мест общего пользования входные двери в квартирах будут капитальными, изготовленными ведущим производителем.

Компания ГК «СМСС» придерживается особой философии комфорта — в доме должно быть максимум пространства! В «Бирюзовой жемчужине» на этаже размещается всего четыре квартиры, что является редкостью для современного домостроения. Лифтов предусмотрено три, несмотря на то, что по нормативам можно обойтись и двумя.

Будущих жителей «Бирюзовой жемчужины» ждет настоящая роскошь — окна в ванных комнатах. Такой подарок строители приготовили покупателям четырехкомнатных квартир в торцевых подъездах.

На просторных лоджиях и балконах с панорамным остеклением можно будет создать летний сад или кабинет — и получать вдохновение, любуясь закатами. Хотя балконы и лоджии не являются частью продаваемой площади, в ГК «Сибмонтажспецстрой» считают важным сделать и это пространство удобным и функциональным. На балконах и лоджиях предусмотрена решетка для установки блока кондиционеров.

Для автомобилей построят большой подземный паркинг, куда можно спуститься на лифте прямо из дома! Дополнительную безопасность жителям обеспечит огороженная территория с системой видеонаблюдения.

11 декабря группа компаний «СМСС» приглашает на старт продаж в ЖК «Бирюзовая жемчужина» в отдел продаж ГК «СМСС» по адресу: ул. Романова, 55, 2 этаж. Начало в 9:00, окончание в 19:00. Участники, забронировавшие квартиры в этот день, получат скидки и подарки от партнеров.

Приобретая недвижимость, все мы задаемся вопросами: с чего начать ремонт и к кому обратиться, чтобы сэкономить? Именно для решения этого вопроса создан партнерский проект с ведущими архитектурными бюро и компаниями отделочных материалов и услуг города: «АРТВИЖН», Bason, Эlevel, Grand Carpets и другими. Они готовы предложить будущим новоселам качественные товары и услуги со скидкой до 20%.*

Совместный проект с фондом прямых инвестиций «ВербаКапитал-Девелопмент».

Застройщик ООО «Империя», входящий в группу компаний «СМСС»:

ЖК «Бирюзовая жемчужина»:

жк-бирюзовая-жемчужина.рф;

«ВКонтакте»: @clubsmss;

«Инстаграм»: @smssnsk.ru;

Facebook: facebook.com/biryuzovayazhemchuzhina.ru;

Проектная декларация на сайте: жк-бирюзовая-жемчужина.рф.

Отдел продаж:

ул. Романова, 55, 2 этаж;

тел.: 8–913–700–09–40.

* Подробности акции уточняйте в отделе продаж «СМСС». Тел. 8(383)209-28-44

Фото: предоставлено пресс-службой компании