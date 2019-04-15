«Справедливая Россия» хочет преодолеть политмонополию власти

В рамках экспертных слушаний, организованных областным отделением партии «Справедливая Россия», их участники еще раз заявили о необходимости объединения политсил. По словам ведущего мероприятия, руководителя партийного отделения, депутата заксобрания Анатолия Кубанова, главная цель этой инициативы — преодолеть политическую монополию, сложившуюся на федеральном уровне в Госдуме.

— Эта монополия приводит к тому, что ряд законопроектов, которые предлагают оппозиционные партии, уходит «под сукно», — говорит Кубанов. — Это законопроекты, нацеленные на защиту социальных прав граждан, предложения против пенсионной реформы, касающиеся налогосбережения, предоставления беспроцентных ссуд российским семьям. Все это выбрасывается из повестки. Недавно был скандал, когда Росстат сообщил, сколько людей не могут себе купить вторую пару обуви. Необходима иная политическая повестка.

О готовности справедливороссов к коалиции и объединению заявил еще один депутат заксобрания Игорь Умербаев. По его мнению, помимо самого объединения как такового необходима единая идеология и видение образа будущей страны.

— Объединение возможно, сотрудничество возможно, но при условии, если все будут в этом заинтересованы, — считает Умербаев. — Сейчас нет идеи, идеологии, образа видения будущего. Когда нет единого образа будущего, все начинают тянуть одеяло на себя. Это превращается в чиновничьи мероприятия, борьбу за влияние изнутри партий. Если мы хотим своевременно решать задачи, нужно объединяться. Дело за представителями других политических структур. Если у них созреет понимание необходимости этого, то мы сможем создать серьезную политическую силу.

— Пошли статистические данные об увеличении количества бедных, — говорит Михайлов. — У нас увеличивается количество работающих бедных и бедных многодетных семей. Политическое поле у нас характеризуется постоянно меняющимися правилами. Люди помнят, что на выборах была графа «против всех», которая позволяла видеть уровень напряженности в обществе и корректировать политику для его снижения. Все вы помните случаи, когда, избравшись в думу или местные органы власти, депутаты тут же отказывались от мандатов. Раньше люди понимали, кого куда выбирают.

В то же время, как отметил в своем выступлении представитель партии «Народный Альянс» Георгий Михайлов, 65% населения, согласно данным исследований (Кто проводил эти исследования, Михайлов не уточнил. — Ред.), пока не видят той партии, которая могла бы отражать их интересы. При этом, по его словам, нынешние тенденции в обществе могут являться предпосылками дальнейшего снижения доверия людей к сложившейся системе.

По мнению Михайлова, постоянное изменение правил связано с тем, что федеральная власть не в состоянии четко спрогнозировать ни ближайшие, ни отдаленные перспективы. В качестве примера он привел прогноз Минэкономразвития РФ к 2020 году, сделанный ведомством в 2008 году.

— Нам «нарисовали» к 2020 году, что жилье для обычной семьи должно быть не менее 100 кв. м, годовая инфляция — 3%, численность среднего класса — более 50%. Сейчас мы имеем разрыв в 15 раз между бедными и богатыми и находимся во второй половине международного рейтинга по подобным показателям, — говорит он.

Как отмечает политолог Дмитрий Горбачев, тенденции в обществе свидетельствуют о запросе на «минимальный социализм».

— Мы видим общую усталость граждан России от постоянной внешнеполитической повестки. Она не меняется много лет и подается в духе непрерывного скандала. На фоне падения уровня жизни, разумеется, необходимы кардинальные изменения, некий «минимум социализма». Запрос на это есть. Если он не будет удовлетворен сверху, он будет удовлетворен снизу, что существенно хуже, — говорит эксперт.

Ранее представители «Справедливой России» заявляли о готовности консолидации с другими партиями, назвав в качестве таких «Родину» и КПРФ.

Фото с сайта регионального отделения партии «Справедливая Россия»