Средняя выплата по ОСАГО в Сибири выросла до 70 716 рублей

Российский Союз Автостраховщиков (РСА) предоставил данные об изменении объёмов страховых выплат в период с 1 января по 27 февраля 2020 года. Согласно статистике, положительная динамика сохраняется: стоимость страхового полиса ОСАГО уменьшается, а объем средней выплаты увеличивается. Так, средняя выплата по всему Сибирскому региону за два первых месяца 2020 года превысила 70 тысяч рублей, увеличившись на 5.9% по сравнению с аналогичными показателями 2019 года.

Отмечается, что в отдельных регионах Сибирского федерального округа темпы роста значительно превышают средние значения. Например, в Томской области и Республике Хакасия изменение средней выплаты за январь – февраль составило 19,8% и 10,5% соответственно.

В Новосибирской области – размер средней выплаты вырос на 10,1%, в Омской области – на 5%, в Кемеровской области – на 4,7%, в Красноярском крае – на 4,4% и в Алтайском крае на 2,8%.

Отмечается, что в целом по России средняя выплата по ОСАГО в январе–феврале 2020 года выросла на 5,6%. Рост средней выплаты отмечен в 67 регионах РФ, в которых проживают 84% всех автовладельцев.

Фото: Юлия Данилова