В МУП «Энергия» сменилось руководство

— Решения состоялись. На должность директора МУП «Энергия» назначен Квашнев Сергей Александрович. Он уже представлен в новой должности, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Перед нами встал ряд задач, поэтому мы будем продолжать реструктуризацию мэрии. В связи с этим сегодня происходят эти изменения.

Ранее Сергей Квашнев работал на руководящих должностях в региональных газовых компаниях, в том числе в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

— Нам предстоит серьезная работа, — добавил Локоть.

Мэр также уточнил, что это назначение не связано с концессией с ООО «Сибирская генерирующая компания», которая сейчас реализуется в городе.

МУП «Энергия» создано в 1998 году. В публичных источниках (Rusprofile.ru) директором предприятия пока числится Михаил Колесников, который руководил компанией с 2016 года. До этого МУП возглавлял Андрей Колмаков, который сейчас является директором Новосибирского филиала ООО СГК.

По итогам 2018 года выручка компании составляла 558 млн руб (-156 млн к 2017 году), прибыль — 9,6 млн (+1,6 млн руб). Ключевым заказчиком предприятия является АО «Сибэко» — 34 контракта на 1,5 млрд руб. в топ-5 заказчиков также входит ДЭЖКХ Новосибирска — 8 контрактов на 60 млн рублей.

Фото с сайта МУП «Энергия»