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Средняя зарплата новосибирцев увеличилась до 36 239 рублей

Самые высокие заработки, по-прежнему, у финансистов, самые низкие — у работников сельского хозяйства и работников гостиниц.
  • 21/06/2019, 18:20
Средняя зарплата новосибирцев увеличилась до 36 239 рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – апреле 2019 года составила 38 615,1 рубля, сообщили в Новосибирскстате.

Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае (47 304 руб), Иркутской (43 344 руб), Кемеровской (39 857 руб) и Томской областях (40 847 руб), что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

В Новосибирской области средняя номинальная начисленная зарплата составила 36 239 руб.

Самые большие зарплаты у работников финансовой и страховой сферы — 66 460 руб. А самые маленькие — у работников сельского, лесного хозяйства, а также работников гостиниц и общественного питания. Там средние зарплаты 23 272 руб. и 22 198 руб соответственно.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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