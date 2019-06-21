«Новосибирскавтодор» приобретет дорожной техники и оборудования почти на 300 млн. рублей

Совет директоров ОАО «Новосибирскавтодор» утвердил инвестиционную программу на 2019 год в размере 296,1 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе уточнили, что уже приобретены немецкий асфальтоукладчик фирмы Vogele стоимостью почти 19 млн рублей, 2 катка HAMM и фреза дорожная Wirtgen W 130F, бетонный завод турецкой компании ELKOMIX стоимостью более 18 млн рублей, жилой вагон и вагон-столовая для проживания и питания работников компании, приобретены погрузчик для Мошковского ДРСУ и оборудование для ямочного ремонта.

Заключены договоры на поставку 11 грузовых автомобилей (техника отправится в ДСУ, Карасукское, Каргатское, Татарское, Чановское, Тогучинское и Мошковское ДРСУ), 9 тракторов (для Карасукского, Обского, Татарского и Черепановского ДРСУ), 8 роторных травокосилок (для Каргатского, Татарского, Карасукского, Обского и Черепановского ДРСУ), 6 автогрейдеров (для Обского, Татарского, Тогучинского и Черепановского ДРСУ), а также 4 комбинированных дорожных машины (для Карасукского, Обского и Татарскогго ДРСУ)

Также парк техники Мошковского ДРСУ пополнит косилка Robogreen c дистанционным управлением. По производительности она сопоставима с большим трактором. Использование специальных технологий в конструкции позволяет ей работать на уклоне до 55 градусов. Такой техники в сибирском регионе еще нет.

Отмечается, что в рамках инвестиционной программы будет полностью завершена газификация асфальто-бетонного завода и котельной в Мошковском ДРСУ, начнется газификация производства и котельной Ордынского ДРСУ.

Фото: пресс-служба компании