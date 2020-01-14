Средняя зарплата по Новосибирску в 2019 году составила 38 000 рублей

По итогам 2019 года самой высокооплачиваемой сферой в Новосибирске оказалось строительство. Работники строительной отрасли получали в среднем 50 300 рублей в месяц. К таким выводам пришли специалисты аналитического центра Авито Работы, исследовав рынок труда массовых специальностей России по итогам 2019 года. На втором месте – автомобильный бизнес, где средняя зарплата по городу составляет около 45 400 рублей. Замыкает тройку лидеров «IT, интернет, телеком» со средней зарплатой 41 300 рублей в месяц.

Среди наименее оплачиваемых групп массовых профессий: «образование, наука» (около 23 600 рублей в месяц) и «домашний персонал» (в среднем 27 600 рублей).

— В Новосибирске в 2019 году самыми востребованными среди российских работодателей были профессии в пяти сферах: строительство; производство, сырьё, с/х; продажи; автомобильный бизнес и транспорт, логистика. На вакансии в этих пяти группах пришлось 72,2% всех объявлений в категории за прошлый год. При этом наибольший рост активности работодателей зафиксирован в категории «автомобильный бизнес», в то время как доля группы «продажи», наоборот, снизилась больше всего, — говорится в исследовании.

Аналитики выяснили, что соискатели больше всего интересовались вакансиями пяти групп профессий: строительство; транспорт, логистика; производство, сырьё, с/х; без опыта, студенты и продажи. На эти группы пришлось 74,1% всех запросов контактов в категории за прошлый год. Доля спроса на вакансии в категории «транспорт, логистика» выросла, а в категории «продажи» — упала.

По уровню зарплат в стране традиционно лидируют Москва и Санкт-Петербург. Жители столицы в среднем получают 57 500 рублей в месяц, а петербуржцы – 47 900 рублей. При этом Москва также лидирует среди рассматриваемых крупнейших городов по росту зарплат – за год они стали больше на 12,1%. В 2018 году средняя московская зарплата превышала среднероссийскую в 1,4 раза, в 2019 году уже в 1,5 раза.

За пределами двух столиц самые высокие зарплаты на Урале, в Сибири и на юге страны. В Екатеринбурге средний уровень дохода составляет 39 500 рублей (+8% за год), в Новосибирске – 38 000 рублей (+7,6% за год), в Краснодаре – 37 900 рублей (+5,6% за год).

Самые низкие зарплаты по итогам года были зафиксированы в Поволжье: работодатели Волгограда предлагают в основном 30 000 рублей, что почти вдвое ниже средней зарплаты в столице, а в Тольятти и Ульяновске уровень финансовых вознаграждений незначительно превышает эту сумму.

— Сегмент массовых профессий по своей сути является отражением российской экономики. Разрыв в размере зарплат между Москвой и небольшими населенными пунктами в регионах увеличивается, однако по динамике роста крупнейшие региональные центры не сильно отстают от столицы, и финансовые вознаграждения в них также растут. В то же время рост находится в пределах инфляции, и в этом году мы ожидаем что зарплаты в сегменте массовых специальностей будут увеличиваться равномерно, без особых скачков, — отмечает управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru