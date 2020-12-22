Средняя зарплата в Сибири составила 42,7 тысяч рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – октябре 2020 года составила 42710 рублей, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае (52 660 рублей), Иркутской (48 416 рублей) и Томской областях (46 462 рубля), что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

Самая низкая зарплата в Алтайском крае. За января-октябрь она составила почти 29 тысяч рублей. В Новосибирской области средний уровень зарплаты составил 39 842 рубля.

Самые большие зарплаты у работников в области финансовой и страховой сферы, а также в сфере информации и связи. Немного меньше зарплата у специалистов в сфере профессиональной, научной и технической деятельности. Самые маленькие зарплаты, по-прежнему, у работников гостиниц и общественного питания, а также работников сельского и лесного хозяйства.

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