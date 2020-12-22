От мэрии — приняли, депутаты — свободны

На последней в этом году сессии горсовета предстоит принять бюджет Новосибирска с учетом внесенных изменений. Из четырех субъектов поправок — мэрии и трех депутатов горсовета — поправки прошли только от мэрии.

Согласно наиболее крупным поправкам в 2021 году 151 млн рублей заложены на оплату труда работникам бюджетной сферы. Во-вторых, в поправках зафиксирована ежемесячная денежная выплата по результатам проезда в городском общественном пассажирском транспорте — 25 млн на три года. В-третьих, это содержание территорий, приобретение специализированной техники для улично-дорожной сети — по 50 млн рублей на каждый год. На 2022-2023 годы запланированы расходы в сумме 38,5 млн рублей на строительство трамвайных путей, увеличение резервного фонда на 20 млн рублей, в котором в той же сумме сохранены средства на выполнение обращений граждан — 125 млн.

— Все три направления, которые вы озвучили, учтены, — сообщил первый вице-мэр Борис Буреев, комментируя предложения Пинус. — В лимитах департамента транспорта и департамента образования учтены эти направления. Не менее 10 млн на обеспечение доступности. Вам нужны «шашечки» или ехать? Вам нужно, чтобы это было в бюджете, или вам нужно, чтобы это проходило именно как ваши поправки? — Мне хочется и «шашечки», и «ехать», — парировала Пинус. — Мы — депутаты, давайте примем поправки депутатские.

Поправки подготовили и представили на комиссии по бюджету и налоговой политике трое независимых депутатов: Наталья Пинус, Ростислав Антонов и Сергей Бойко. В частности, Наталья Пинус предлагала, во-первых, перераспределить 10 млн рублей с содержания автопарка мэрии на мероприятия по доступной для маломобильных граждан городской среде. Во-вторых, 10 млн с праздничных мероприятия предлагалось направить на закупку новой уборочной техники. И, наконец, передать 1 млн с освещения работы мэрии в СМИ на благоустройство стадиона в Советском районе. Как выяснилось на заседании комиссии по бюджету и налоговой политике, поправки хоть и были учтены проектом бюджета, но не как поправки депутата, а в рамках поправок, предложенных мэрией.

— Стоимость содержания автопарка мэрии составляет примерно 104 млн рублей, — пояснил Антонов. — За эти деньги чиновники перемещаются по городу. Жить на столь широкую ногу — роскошь. Я предложил бы уменьшить данные расходы на 50 млн рублей. Оставшейся суммы достаточно для перемещения чиновников на такси. Отдельно хочу отметить, что было бы очень патриотично, если бы они перемещались на муниципальном транспорте.

Про «шашечки» и «ехать» говорилось и в поправках Ростислава Антонова. В данном случае депутат, как и Наталья Пинус, настаивал на пересадке чиновников на такси и распродаже части легковых автомобилей из гаража мэрии.

Примерно того же содержания — против трат на СМИ и автопарк — озвучил предложения по бюджету Сергей Бойко, предложивший пропагандистские расходы направить на строительство школы (вместо разрушенной 154-й), а «автопарковые» — на новую технику.

— Каждый из нас, кто сидит здесь, на выборах уже продемонстрировал, что способен донести свои идеи, планы, позицию до тысяч горожан, — считает депутат. — Что касается мэрского гаража, то уже возникала идея пересадить чиновников на такси. Почему чиновники против? Такси фиксируют маршрут из точки А в точку Б, а персональный водитель повезет, куда скажут. СМИ рассказывают, как Артем Вениаминович (Скатов, вице-мэр. — Ред.) возит детей в детсад на машине мэрии. Если муниципалитет согласен потратить еще 50 млн на снегоуборочную технику, давайте потратим 100 млн. А пока бюджет — как сказочная избушка — повернут к мэрии передом, а к народу задом.

— Предложение уйти в интернет носит дискриминационный характер по отношению к гражданам старшего возраста, — считает Тыртышный. — Понятно, что освещение деятельности горсовета и мэрии — это и значительная часть телевизионных сюжетов.

Оппонирующий депутату вице-спикер Антон Тыртышный заявил о дискриминации части горожан, получающих информацию с помощью телеканалов.

Дальше него в аргументах зашел курирующий информационный блок мэрии заместитель главы города Артем Скатов.

— Город сегодня — это информационно-медийное пространство, — заявляет вице-мэр. — И средства, которые вкладывают государственные и муниципальные представительные органы власти — это не что иное, как инвестиции в развитие города. И в нынешних непростых условиях важно не забывать про важную для города и области «четвертую власть». Если мы не будем вкладываться в медиапространство, информация станет недоступной.

Как уже было сказано, большинство членов комиссии, говоря языком представителей оппозиции, решили «уехать», но без «шашечек», приняв только поправки, предложенные мэрией, и проголосовав против предложений оппозиционеров. Более того, сама прописанная процедура принятия депутатских поправок фактически невозможна в том случае, если со своей стороны поправки вносятся мэрией.

— Так как поправки и мэрии, и депутатов вносятся в одни и те же структурные единицы бюджета, то они в настоящем формате организации бюджетного процесса являются взаимоисключающими, — поясняет Наталья Пинус. — Членам комиссии пришлось выбирать между поправками мэрии и депутатов. Получилось, что поправки депутатов формально не приняты. Хотя, по сути, кое-что учтено.

Тем не менее, по словам инициаторов рассмотренных поправок, им удалось создать прецедент — на протяжении минимум десяти лет подобные инициативы ни от кого из депутатов прошлых созывов не поступали.

Напомним, что, по информации мэрии Новосибирска, помимо перераспределения собственных средств, изменения бюджета на плановый период связаны также с увеличение межбюджетных трансфертов на 2021-2022 годы на 241,5 млн рублей (2021) и 84,2 млн (2022) под реконструкцию здания для театра Афанасьева.

Фото: pixabay.com, автор- ndemello