Средства граждан в НПФ с 1 января будут застрахованы государством на 1,4 млн рублей

В России начнет работу система гарантирования прав участников (СГПУ) негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по негосударственному пенсионному обеспечению. Администрировать систему будет государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Добровольные накопления граждан в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) с 1 января 2023 года будут застрахованы в пределах 1,4 млн рублей на случай банкротства фонда или аннулирования его лицензии. Об этом сообщила пресс-служба Госкорпорации «АСВ».

— При возникновении страхового случая возмещение будет выплачиваться из отдельного гарантийного фонда Агентства по страхованию вкладов, который сформируется из ежегодных взносов НПФ, — говорится в сообщении.

В соответствии с законом физическим лицам, заключившим с НПФ договоры по негосударственному пенсионному обеспечению, при наступлении гарантийного случая будут возвращены взносы по этим договорам с учетом инвестиционного дохода. В случае если пенсия уже назначена, то ее продолжат выплачивать.

В АСВ уточнили, что гарантийным случаем будет считаться аннулирование лицензии НПФ на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и/или признание его банкротом. При этом гарантийное возмещение Агентство будет выплачивать из фонда гарантирования пенсионных резервов (ФГПР), который будет создан одновременно со вступлением закона в силу. ФГПР будет администрироваться Агентством и формироваться из ежегодных взносов НПФ.

Средства будут выплачиваться напрямую участникам системы НПФ (или их правопреемникам). Если в договоре негосударственного пенсионного обеспечения указан вкладчик, уполномоченный на принятие решения о переводе гарантийного возмещения в другой НПФ, то он вправе обратиться в АСВ с требованием о таком переводе. Для этого уполномоченный вкладчик должен заключить договор с новым НПФ в пользу участника. Потребовать перевода средств можно в течение 50 дней со дня опубликования на официальном сайте Агентства информации о приеме заявлений на выплату возмещения. В качестве уполномоченного вкладчика может выступать, например, работодатель участника.

АСВ призвано защитить все виды негосударственных пенсионных выплат:

срочные выплаты (когда пенсия выплачивается конкретное число лет);

выплаты до исчерпания средств (пока средства не закончатся на счете);

выплаты пожизненных пенсий.

Максимальный лимит ежемесячного возмещения — два размера социальной пенсии по старости в месяц.

Таким образом, будут защищены средства на пенсионных счетах, а также выплаты назначенных пенсий более 6 млн граждан. На сегодня в НПФ размещено порядка 1,6 трлн руб.

В то же время были приняты поправки в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которым после выплаты гарантийного возмещения участникам ликвидируемого НПФ АСВ становится его кредитором, так же как физлица, у которых на счетах в НПФ находилось больше максимального лимита возмещения.

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