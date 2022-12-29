Топ-10 трендов в маркетинге

На базе Новосибирского государственного университета экономики и управления создана региональная экспертная площадка профессионалов в сфере маркетинга, рекламы и связей с общественностью Бизнес-лига «ТрендКомьюнити». В рамках декабрьской сессии участники подвели итоги непростого 2022 года, а также обсудили тренды наступающего 2023 года.

1. Фокус на мобильный маркетинг.

Ранее трафик и аналитика мобильных приложений в России управлялся через сервисы Google. Сейчас Google не работает на российском рынке в платном трафике и сформировалась потребность единой системы для закупки трафика и аналитики, чтобы в полной мере использовать возможности мобильных приложений и поиска.

— Примерно 80% покупок совершается с мобильных устройств. И на данный момент маркетологи испытывают трудности с покупкой трафика и просмотром мобильной аналитики, что в свою очередь снижает эффективность рекламных кампаний, — пояснил Никита Маракасов, директор компании Finepromo.

2. Вложение в диджитал-маркетинг.

— Существуют разные мнения по поводу того, как крупным компаниям планировать свое продвижение в наступающем году. Однозначного ответа нет. Но я должна подчеркнуть, что продвижение в диджитал-среде остается must have для любого бизнеса, — уверена Дарья Адамович, руководитель направления бизнес-маркетинга региональной сети «Альфа-Банка».

3. Переход аудитории из сегмента в сегмент.

— Присутствует стереотипное представление о том, что кризисные явления в стране спровоцировали отток аудитории из сегмента «премиум». Но практика показывает, что это не совсем так. Реальная ситуация такова, что часть аудитории из одного сегмента переходит в другой, более бюджетный. Тем самым происходит обновление аудитории, то есть маркетологам есть кого привлекать и стимулировать к покупкам, — говорит Андрей Шавнев, TeamLead PR и Digital в Greenway Global, директор по маркетингу в Exely, директор по маркетингу в «ОТТО».

4. Развитие мессенджер-маркетинга.

— Telegram в 2022 активизировался на новом уровне. Интерес к этому мессенджеру будет повышаться. Компаниям жизненно необходимо научиться использовать весь потенциал. Сегодня по-настоящему эффективно использовать Telegram мало кому удается, — констатирует Владимир Курков, директор компании «Деловая репутация».

5. Event-маркетинг.

— Ивенты набирают обороты. Мы возвращаемся на допандемийный уровень активности. Клиенты соскучились по личному общению с компаниями. Появляются новые интересные форматы, и особенности проведения мероприятий повышают интерес как реальных, так и потенциальных потребителей к брендам, — комментирует Ольга Лисиенко, директор Агентства стратегических коммуникаций ВДА.

6. Региональный маркетинг.

— В российских мегаполисах произошел отток за рубеж специалистов, и этот факт спровоцировал спрос на трудоустройство региональных маркетологов. Помимо прочего, наметилась тенденция повышенного интереса федеральных маркетинговых агентств к региональным проектам (в том числе и тендерные проекты). Конкуренция в профессиональной сфере достаточно серьезно поменяла свой фокус, — рассуждает Владимир Томко, директор по развитию брендингового агентства «Мелехов и Филюрин».

7. Омниканальность в продвижении.

— Общаться с пользователями посредством одного канала неэффективно. Клиенты покупают офлайн и онлайн: сегодня пишут бренду в мессенджер, завтра звонят, а послезавтра заказывают в интернет-магазине — каждый выбирает удобный способ коммуникации. Взаимодействие с аудиторией в нескольких связанных каналах выходит в тренды. Успешные компании сегодня собирают информацию из разных источников, чтобы знать контекст каждого клиента: когда и с каким вопросом человек обращался, что покупал и как часто. Так бренд обеспечивает высокий уровень сервиса, а взамен получает лояльную аудиторию и доход, — комментирует Федор Зверев, руководитель отдела интернет-маркетинга диджитал-агентства «Космос-Веб».

8. Искусственный интеллект и нейросети.

— Если сопоставить имеющиеся разнообразные данные, а также проанализировать мнения экспертов, то можно предсказать, что в 2023 году 37% от всего онлайн-контента будут созданы с помощью нейросетей. При этом основными направлениями станут: анализ big data, персонализация коммуникаций и создание закрытых рекламных вертикалей (новый подход в сборе данных о пользователе), — прогнозирует Любовь Шадрина, кандидат социологических наук, доцент, заведующая кафедрой маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ.

9. Поиск новых способов и каналов продвижения.

— Привычные проторенные дорожки продвижения брендов стали недоступны. Компаниям необходимо оперативно адаптироваться к новым условиям, искать новые варианты общения с аудиторией, — предупреждает Роман Петров директор ITConstruct.

10. Inbound marketing во главе угла.

— Агрессивная реклама как офлайн, так и в онлайн-среде давно перестала бить рекорды эффективности. В 2023 набирает обороты Inbound marketing (входящий маркетинг). Нативный контент, привлечение клиентов за счет полезной информации, нестандартные форматы и формы контента — вот те особенности входящего маркетинга, которые привлекаю целевую аудиторию. Более того, сейчас мы наблюдаем переход от воронок, которые в основном сосредоточены на одной продаже, к воронкам, ориентированным на серию мини-предложений (маховик продаж), приносящим пользу, — сообщает Анна Иноземцева, специалист по исследованиям, старший преподаватель кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ.

Материал предоставлен пресс-службой НГУЭУ

Ранее редакция приводила мнение эксперта об изменениях на рынке маркетинга.