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Путин пролонгировал заморозку накопительной пенсии до конца 2025 года

  • 06/12/2022, 14:45
Автор:
накопительная пенсия заморожена
По предварительным данным, таким образом федеральный бюджет сэкономит 925,9 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который пролонгирует заморозку накопительной части пенсий до конца 2025 года. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, закон устанавливает аналогичный 2014–2024 годам подход к учету страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. По предварительным данным, таким образом федеральный бюджет сэкономит 925,9 млрд рублей.

Напомним, накопительную пенсию в России замораживают с 2014 года. С тех пор отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Накануне стало известно, что Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий прожиточный минимум в России в 2023 году. Он составит 14 375 рублей.

Ранее редакция сообщала, что депутаты предложили выплачивать россиянам тринадцатую пенсию.

Фото pixabay.com — dimitrisvetsikas1969

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы Пенсия накопительная пенсия заморожена


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