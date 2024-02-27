Средства на покупку спортивной формы детям получат многодетные в Новосибирской области

— У нас региональным министерством труда и социального развития предоставляется 21 мера поддержки многодетным семьям. Получателями является 120 тысяч многодетных семей, — рассказала на пресс-конференции заместитель министра труда и социального развития региона Ольга Потапова.

По ее словам, сегодня в регионе проводится инвентаризация нормативно-правовой базы, которая предусматривает меры поддержки многодетным семьям.

— У нас для многодетных семей на сегодняшний день предусмотрено выделение средств на приобретение школьной одежды и школьно-письменных принадлежностей. Но у нас нет такой меры поддержки, как приобретение спортивной одежды. В указе президента эта мера прописана. Соответственно, мы проводим аудит, просчитываем и однозначно будем внедрять выделение денежных средств на приобретение спортивной одежды, — отметила Ольга Потапова.

Ранее редакция сообщала, что более 47 тысяч многодетных семей проживает в Новосибирской области. Они воспитывают 155 тысяч ребятишек.