Более 47 тысяч многодетных семей проживает в Новосибирской области

На территории Новосибирской области проживает более 47 тысяч многодетных семей, сообщила на пресс-конференции заместитель министра труда и социального развития региона Ольга Потапова.
— В многодетных семьях региона воспитывается 155 тысяч ребятишек, а это 26% от общей численности детского населения, проживающего на территории нашего региона, — уточнила она.
Ольга Потапова добавила, что в последние годы в Новосибирской области наблюдается ежегодный прирост количества многодетных семей. Увеличивается и пакет социальной помощи многодетным семьям.
Ранее редакция сообщала, что ЗАГС назвал самые редкие имена детей в Новосибирске в январе 2024 года.
Фото: freepik.com, freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru