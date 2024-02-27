Более 47 тысяч многодетных семей проживает в Новосибирской области

На территории Новосибирской области проживает более 47 тысяч многодетных семей, сообщила на пресс-конференции заместитель министра труда и социального развития региона Ольга Потапова.

— В многодетных семьях региона воспитывается 155 тысяч ребятишек, а это 26% от общей численности детского населения, проживающего на территории нашего региона, — уточнила она.

Ольга Потапова добавила, что в последние годы в Новосибирской области наблюдается ежегодный прирост количества многодетных семей. Увеличивается и пакет социальной помощи многодетным семьям.

Ранее редакция сообщала, что ЗАГС назвал самые редкие имена детей в Новосибирске в январе 2024 года.