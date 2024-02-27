«Сделал непристойные предложения»: новосибирец 8 раз выстрелил в лицо оппоненту и за это отправился в колонию

Железнодорожный суд Новосибирска вынес приговор 24-летнему Данилу Никитину, который расстрелял заступившегося за девушку парня.

Инцидент произошел ночью 12 августа 2023 года на улице Нарымской. Компания молодых людей, среди которых был Никитин, приставали к незнакомым девушкам и предлагали разделить вечер. В попытках избавиться от навязчивых парней, одна из дам позвонила своему молодому человеку. Между Никитиным и прибывшим на разборки избранником сибирячки произошел конфликт. Во время словесной перепалки подсудимый достал травматический пистолет и 8 раз выстрелил в оппонента. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

В судебном процессе обвиняемый признал вину полностью и раскаялся. До суда он возместил моральный ущерб пострадавшему парню в размере 800 тысяч рублей.

— Данил Никитин признан судом виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, — пояснила Infopro54 пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Сибиряк был взят под стражу в зале суда.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области на основании вердикта присяжных Болотнинский районный суд вынес приговор пенсионеру, стрелявшему по полицейским.