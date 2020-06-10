Срок подачи деклараций по форме 3-НДФЛ продлен до 30 июля

Более 190 тыс. деклараций по форме 3-НДФЛ подано налогоплательщиками в налоговые органы Новосибирской области по данным на 1 июня. УФНС России по Новосибирской области напоминает: в соответствии с постановлением Правительства от 02.04.2020 № 409 срок представления деклараций в 2020 году для лиц, обязанных их представлять, продлен до 30 июля, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Отмечается, что подать декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в прошлом году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Отчитаться о доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Срок уплаты НДФЛ этой категорией плательщиков – 15 июля. Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно на сайте ФНС России, в том числе онлайн с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

В УФНС подчеркнули, что предельный срок подачи декларации 30 июля не распространяется на декларации, представляемые исключительно с целью получения налоговых вычетов. Для их получения направить налоговую декларацию можно в любое время в течение года.

Камеральные налоговые проверки поданных деклараций проводятся в стандартные сроки. То есть решения о возмещении НДФЛ принимаются в срок не более 3 месяцев.

По данным на 1 июня в налоговые органы региона подано 192, 6 тыс. деклараций 3-НДФЛ, что на 9 тыс. больше, чем на 1 июня прошлого года (на 5%). Из них 156,6 тыс. деклараций (81,3%) направлено для получения налоговых вычетов. На 01.06.2020 в виде налоговых вычетов физическим лицам уже возвращено 4,6 млрд руб., что превышает данный показатель на аналогичную дату прошлого года почти в два раза (на 01.06.2019 – 2,7 млрд руб.).

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области