Уголовное дело экс-главы «УК «Биотехнопарк» передано в суд

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора акционерного общества «УК «Биотехнопарк». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

— С этой целью обвиняемый обратился за помощью к своему знакомому. После чего, используя свое служебное положение, инициировал перечисление денежных средств в счет оплаты по договорам на расчетный счет ООО «Медхолдинггрупп» в размере, превышающем объем авансирования по договору, и убедил директора данного общества под видом предоставления займов перечислить денежные средства на расчетные счета сторонних организаций, подконтрольных своему знакомому, введя последнюю в заблуждение о том, что впоследствии данные денежные средства будут возвращены на расчетный счет ООО «Медхолдинггрупп» под видом иных хозяйственных операций, — уточнили в СК.

По версии следствия, в 2015 году между АО «УК «Биотехнопарк» и ООО «Медхолдинггрупп» были заключены договоры поставки лабораторного оборудования и материалов. В ходе исполнения указанных договоров генеральный директор АО «УК «Биотехнопарк» решил путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Медхолдингрупп», полученные в качестве оплаты по договорным отношениям между организациями.

Таким образом, в период с марта 2015 года по август 2016 года денежные средства ООО «Медхолдинггрупп» в размере свыше 9 млн рублей поступили на счета сторонних организаций, после чего обвиняемый распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб в особо крупном размере.

Отмечается, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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