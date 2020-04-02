«Тион» наращивает производство

— Объем производства в абсолютных цифрах мы не раскрываем, но можем сказать, что за несколько недель распродали все запасы рециркуляторов-обеззараживателей, которые рассчитывали реализовывать в течение 3 месяцев. Сейчас заключили много новых контрактов и набираем дополнительные смены, чтобы работать в режиме 24/7 на производство в Бердске, — рассказала InfoPro54 PR-директор компании «Тион» Анастасия Гетьман.

Если говорить в процентном соотношении, то продажи бризеров, которые приобретают частные лица и небольшие компании, в феврале 2020 года к февралю 2019 в компании выросли на 30%, а в марте 2020-го к февралю в 2 раза. Продажи канальных очистителей воздуха (монтируются в офисе без вмешательства в инженерную систему зданий) в феврале и марте 2020 в 2 раза выше среднемесячного показателя по году. Объем заказанных сейчас рециркуляторов в 20 раз(!) превышает среднемесячные продажи. Основной спрос обеспечен внутри России. Однако «Тион» поставляет свою продукцию в регионы РФ, СНГ, а также дальнее зарубежье.

По словам гендиректора ГК «Тион» Дмитрия Трубицына, сейчас заказы активно размещают частные компании, заинтересованные в том, чтобы создать для своих сотрудников более безопасные условия работы.

— В связи с риском распространения коронавируса мы фиксируем рост спроса на оборудование, которое позволяет минимизировать инфицирование при передаче воздушно-капельным путем и повысить эпидемиологическую безопасность территории, — уточнил Трубицын. — Раньше нашими основными заказчиками рециркуляторов-обеззараживателей были медицинские учреждения. В последнее время резко выросло количество заказов от бизнес- и торгово-развлекательных центров с большим скоплением людей. Они заинтересованы в повышении безопасности своих помещений.

Сейчас производство оборудования для медицинских учреждений организовано на собственной площадке компании в Бердске, у нее есть соответствующая лицензия. Часть разработанной и протестированной в Новосибирске продукции «Тион» выпускает на контрактных производствах в Китае. Локализовывать его в России компания не планирует, так как из Китая удобно осуществлять зарубежную логистику, кроме того, в РФ пока никто не может принять заказ на выпуск пресс-форм и прочих деталей для бризеров необходимого «Тиону» качества. Самостоятельно закупать, устанавливать и запускать непрофильные производственные линии компания не планирует. По словам Анастасии Гетьман, это не входит в список ее задач. Мало того, компания с удовольствием передала бы на аутсорсинг в России многие операции, но пока не может найти предложение нужного качества.

— Оценивая возросший спрос, «Тион» решил сдвинуть сроки по расширению производства в РФ. Мы планировали приступить к этой работе в 2021 году. Сейчас прорабатываем варианты увеличения мощностей. Возможно, приступим к реализации этой задачи раньше — в 2020 году, — не исключила Анастасия Гетьман.

Будет ли это производство расположено в Бердске или в другом городе России, а также планируемые мощности — она комментировать отказалась.

Объем производства в компании действительно может расшириться, в том числе за счет активного вывода продукции на новый сегмент рынка: госучреждений образования и соцзащиты. Ранее поставки на эти объекты дилеры компании осуществляли в точечном режиме. Во время визита на предприятие мэра Новосибирска Анатолия Локтя глава города подчеркнул, что ситуация с коронавирусом актуализировала задачу очистки и рециркуляции воздуха в помещениях школ, детских садов, социальных оздоровительных центров и т.д. для обеспечения безопасности находящихся в них людей.

— Я дал поручение: изучить опыт использования оборудования предприятия в медицинских учреждениях, а также в школах. Оценить соотношение цена/качество, надежность в работе. Если нас все устроит, то, возможно, мы будем применять это оборудование. Конечно, станем закупать его через конкурсные процедуры, чтобы посмотреть предложения других участников рынка, — отметил Локоть во время пресс-подхода.

Сроки проведения этого тендера мэр не уточнил, но предупредил, что городу было бы интересно, если бы компания произвела бОльшую локализацию своего производства в Новосибирске, а также открыла новые мощности в родном регионе.

Дмитрий Трубицын пояснил, что сейчас оборудование компании уже установлено в учебных заведениях Москвы и Казани. Аналогичные переговоры идут еще в ряде городов России.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Тион»