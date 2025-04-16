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Стал известен коэффициент полезности депутатов Госдумы от Новосибирской области

  • 16/04/2025, 12:00
Автор: Оксана Мочалова
Стал известен коэффициент полезности депутатов Госдумы от Новосибирской области
Исследование проводилось с января по апрель 2025 года

Политологи Алексей Мартынов и Павел Данилин обнародовали очередной, 24-й рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы». Исследование проводилось с января по апрель 2025 года. Продуктивность народных избранников оценивалась по нескольким параметрам: народный рейтинг, эффективность по оценке Госдумы, частота упоминаний в СМИ, а также оценка региональных экспертов.

Согласно рейтингу, никто из депутатов, избранных от Новосибирской области, ни в Топ-50, ни в Топ- народного голосования не вошли. Не оказалось представителей региона и в Топ-50 по индексу медийности.

А вот в индексе активности Новосибирскую область представили сразу три депутата. Ими стали справороссы Александр Аксёненко (34 место вместо 28 в прошлом рейтинге) и Александр Терентьев (37 место, -3 позиции), а также коммунист Ренат Сулейманов (38 строчка рейтинга).

В экспертный индекс от Новосибирской области вошли два народных избранника — единороссы Александр Жуков (12 место, +1 строчка) и Виктор Игнатов (27 место).

В общем рейтинге Виктор Игнатов («Единая Россия») занял в рейтинге 77 место (-1 строчка), в вице-спикер, единоросс Александр Жуков — 80 (-12 строчек), Игорь Антропенко («Единая Россия») — 129 (+3), Александр Аксёненко («Справедливая Россия») — 137 (+16), Александр Терентьев («Справедливая Россия» — патриоты за правду») — 157 (-2), Олег Иванинский («Единая Россия») —167 (+9), Дмитрий Савельев («Единая Россия») — 169 (+10). Коммунист Ренат Сулейманов, как и прежде показывает самые скромные результаты — 344 место в рейтинге.

Стал известен коэффициент полезности депутатов Госдумы от Новосибирской области

Александр Карелин и Владимир Городецкий в рейтинг не вошли. Они представляют Новосибирскую область в верхней палате парламента

В общих выводах авторы исследования отметили доминирование партии «Единая Россия» в Госдуме. Представители занимает большую часть верхних позиций рейтинга.

— Депутаты от оппозиционных фракций, таких как ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду», также присутствуют в рейтинге, но их представители редко попадают в топ‑20, — констатируют политологи.

Они добавляют, что в нижней палате российского парламента прослеживается «политическая динамика».

— Наличие депутатов из новых партий, таких как «Новые люди», в рейтинге топ-50 указывает на постепенное расширение политического спектра в Госдуме, хотя их влияние пока ограничено, — говорят авторы рейтинга.

Ранее редакция сообщала, что повысить налоги трудовым мигрантам до 30% предложили в Госдуме РФ.

Источник фото: Государственная дума, автор- пресс-служба

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : коэффициент полезности депутатов депутаты Госдумы


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