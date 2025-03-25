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Повысить налоги трудовым мигрантам до 30% предложили в Госдуме РФ

  • 25/03/2025, 12:00
Автор: Ольга Кирсанова
Повысить налоги трудовым мигрантам до 30% предложили в Госдуме РФ
Авторы инициативы рекомендуют направить эти средства на развитие регионов

В Госдуму внесён законопроект, предлагающий изменить налоговые правила для иностранных работников в России. С такой инициативой в российском парламенте выступили  депутаты и сенаторы от ЛДПР. Они предлагают увеличить доходы бюджета за счёт пересмотра ставок НДФЛ для мигрантов.
Авторы законопроекта напомнили, что сейчас ставка для иностранцев, работающих по патенту, составляет от 13 до 22%, что существенно ниже ставки для всех остальных мигрантов.

По мнению депутатов фракции, предлагаемые изменения в Налоговый кодекс РФ позволят пополнить бюджет и направить средства на развитие регионов и поддержку семей с детьми.

— Убеждён, что налоговые льготы — это инструмент социальной поддержки, который в первую очередь должен быть направлен на российский народ, за чей счёт строятся дороги, социальная инфраструктура и платится зарплата учителям и врачам. Мигранты и так имеют возможность зарабатывать здесь, при этом большую часть денег они отправляют в свои страны. Хотя они и их семьи используют наши школы, больницы и социальные учреждения. Вот и пусть эти деньги идут на развитие наших сёл и городов, — заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Глава фракции отметил, что в 2024 году миграционный прирост составил 568,5 тысячи человек, что стало максимумом с 1995-го. По его словам, большинство приезжих трудятся в найме или по патенту, и налог на их доходы устанавливается в соответствии с прогрессивной шкалой налогообложения, а не как для всех физических лиц нерезидентов, с которых взымается ставка в 30%.

— В результате «патентщики» недоплачивают в государственную казну огромные суммы. Считаем, что мигранты должны оставлять в России больше денег в виде налогов. Поэтому партия предлагает распространить общее правило применения налоговой ставки в 30% и на работающих по патенту иностранцев, — заявил Слуцкий.

Однако кабинет министров не поддержал инициативу, указав, что, Налоговый кодекс запрещает устанавливать разные ставки в зависимости от национальности. Кроме того, для изменения налогового законодательства нужны экономические обоснования.

В правительстве также отметили, что проект закона не учитывает международные договорённости, принятыми, в том числе, и Россией. Речь о соглашении об избежании двойного налогообложения и договорённость в рамках ЕАЭС.

Напомним, стоимость патента для трудовых мигрантов в регионах России разнится и зависит от трех основных компонентов: базовой ставки (1 200 рублей, неизменной), коэффициента-дефлятора (в 2024 году составляющего 2,4) и регионального коэффициента, который ежегодно определяется каждым субъектом самостоятельно.

Патент на работу обязаны оформить все иностранные граждане, пребывающие в Россию в безвизовом порядке и планирующие вести трудовую деятельность. Документ необходим выходцам из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

В Новосибирской области в 2024 году стоимость патента составляет 6 386 рублей. В 2023 году документ можно было приобрести за 5 474 рубля.

Ранее редакция сообщала о том, что на пленарном заседании депутаты Госдумы РФ отклонили законопроект, которым предлагалось обязать иностранцев сдавать практический экзамен по вождению для получения водительского удостоверения для работы в такси.

Фото freepik, автор: katemangostar

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Рубрики : Экономика Политика

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : фракция ЛДПР налоги Мигранты законопроект Госдума РФ


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