Новосибирское необистро Жерара Депардье взяло серебро «Пальмовой ветви»

Очередная «Пальмовая ветвь» пополнила копилку ресторанного бизнеса Новосибирска. На этот раз престижную награду национальной премии за лучшую новую ресторанную концепцию получило французское бистро «Жерарня». До этого обладателями «Пальмовой ветви» становились такие заведения столицы Сибири, как Beerman&Пельмени, «Горячий цех», PuppenHaus, и некоторые другие.

В 2025 году золото национальной премии досталось барному особняку «Посольство» из Самары, а бронзу поделили «Закрома» (Ярославль) и Sadko (Красноярск).

Напомним, «Жерарня» открылась в Новосибирске весной прошлого года, став совместным проектом сибирского ресторатора Дениса Иванова и известного актера Жерара Депардье. С тех пор гостям здесь предлагают блюда французских бистро, готовят которые сибирские повара под руководством французского шефа Патрика Шонаве. Ранее он уже работал с Аленом Делоном и Жераром Депардье, преподавал в Международной школе французской гастрономии и руководил мишленовский рестораном в Женеве.

Необистро расположилось на втором этаже исторического особняка на улице Ленина, по соседству с рестораном «Жан Хуан Лу». Внутри заведение поделено на три концептуальные зоны. Одна выполнена в стиле зала ресторана в Париже, который был у Депардье. Вторая наполнена атмосферой фильма «Астерикс и Обеликс», а третья напоминает классические парижские бистро. Сумма инвестиций в проект на момент открытия составляла около 120 млн рублей.

Ранее «Жерарня» попала в лонг-лист премии Wheretoeat. Помимо необистро, в данный перечень вошло еще 19 ресторанов из столицы Сибири: Beerman&Пельмени, «БелПобедителей премии объявят 22 апреля в Казаниок», #СибирьСибирь, «Горыныч», PuppenHaus, «Жан Хуан Лу», Pardon my French, Poke Top, «Лето», «Коробок», «Мама дома», Ruby, Skopin, Goodman, «ТБК Lounge», «Сыроварня», «Териберка», «Баранжар» и Marco Polo. Победителей премии объявят 22 апреля в Казани.

Ранее редакция сообщала о том, что французского актёра Жерара Депардье предложили исключить из Союза кинематографистов России из-за неуплаты членских взносов.