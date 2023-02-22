Стала известна часть комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Томска

Список членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Томска опубликовал телеграм-канал «Милый Томск». Распоряжение губернатора Владимира Мазура датировано 17 февраля.
Членами конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность мэра Томска стали:
Кандидаты в мэры Томска смогут подать документы с 10 февраля по 3 марта в думу города. Проведение самого конкурса запланировано на 15 марта. Кандидаты должны будут представить в ходе своего выступления перед членами комиссии программу по развитию Томска на пять лет.
В 2022 году Законодательная дума Томской области отменила прямые выборы мэра областного центра. Также было принято новое положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на пост мэра Томска. Теперь заниматься избранием будет конкурсная комиссия, состоящая из 14 человек: 7 от думы Томска и 7 от губернатора Томской области.
Ранее редакция сообщала о том, что строительство третьего моста в Томске начнется в 2025 году.
Фото с сайта правительства Томской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :