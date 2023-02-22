Стала известна часть комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Томска

Список членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Томска опубликовал телеграм-канал «Милый Томск». Распоряжение губернатора Владимира Мазура датировано 17 февраля.

Членами конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность мэра Томска стали:

Петр Брекотнин, председатель Федерации профсоюзных организаций Томской области, член Общественной палаты Томской области.

Эдуард Галажинский, ректор ТГУ, председатель Консорциума томских научно-образовательных и научных организаций.

Вера Долженкова, председатель Томского областного отделения Союза журналистов России, гендиректор Акционерного общества «Редакция газеты «Томские новости», член Общественной палаты Томской области.

Николай Мозель, председатель Томской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Кирилл Новожилов, президент Некоммерческого партнерства «Межотраслевое производственное объединение работодателей Томской области».

Иван Пушкарев, гендиректор Акционерного общества «Томский электромеханический завод имени Вахрушева», депутат Законодательной думы Томской области.

Анатолий Рожков, заместитель губернатора Томской области.

Кандидаты в мэры Томска смогут подать документы с 10 февраля по 3 марта в думу города. Проведение самого конкурса запланировано на 15 марта. Кандидаты должны будут представить в ходе своего выступления перед членами комиссии программу по развитию Томска на пять лет.

В 2022 году Законодательная дума Томской области отменила прямые выборы мэра областного центра. Также было принято новое положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на пост мэра Томска. Теперь заниматься избранием будет конкурсная комиссия, состоящая из 14 человек: 7 от думы Томска и 7 от губернатора Томской области.

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