Мэрия Томска предложила разработать дизайн-код рекламных конструкций

Комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре думы Томска поддержал предложение разработать новый раздел дизайн-кода, которым будут конкретизированы требования к наземным рекламным конструкциям – баннерам и пилонам. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томска.

– Предлагаем подойти к вопросу разработки дизайн-кода, чтобы сделать рекламные конструкции универсальными. Помимо этого, нужно определить зоны, свободные от рекламы, рассчитать оптимальное расстояние между конструкциями для их комфортного восприятия, – отметил Сергей Чиков, и.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства.

Он отметил, что это позволит исключить негативное влияние конструкций на архитектурный облик и избежать «визуального шума». При этом необходимо соблюсти баланс между сохранением архитектурного облика города и сохранением этого вида экономической деятельности. За 2022 год доходы бюджета города от платы за установку рекламных конструкций и госпошлины за выдачу разрешений составили порядка 80 млн рублей.

– В случае сокращения количества либо перераспределения конструкций на экономически невыгодную для рекламодателей территорию, а также учитывая срок окончания действия заключённых контрактов (2023-2028 год), может произойти существенное снижение доходной части бюджета муниципального образования, – пояснил Сергей Чиков.

В настоящее время департаментом готовится техническое задание на проектирование дизайн-кода всех видов рекламных конструкций, также планируется разработать и дизайн-код внешнего вида остановочных павильонов. В рамках этой работы будет определена «пилотная территория», где реклама будет размещаться по новым правилам.

Дизайн-код — это набор требований и рекомендаций по вопросам облика города, оформлению рекламных и информационных конструкций на фасадах зданий. В июне этого года требования по дизайн-коду к рекламным и информационным конструкциям, адресным знакам были утверждены Правилами благоустройства Томска.

Ранее редакция сообщала о том, что десятки рекламных конструкций нового образца установят в Томске.