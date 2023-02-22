WSJ: США введет ограничения для 200 физических и юридических лиц из России

Ожидается, что на этой неделе США заявят о введении новых антироссийских санкций против 200 физических и юридических лиц из РФ, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника издания, ограничения коснутся губернаторов ряда российских регионов, а также родственников чиновников. Кроме того, в черный список попадут технологические компании, предприятия военно-промышленного комплекса и производители сопутствующих материалов.

Вместе с тем Вашингтон попытается отрезать пути обхода санкций, добавил источник газеты.

О санкциях объявят Минфин и госдепартамент США ориентировочно до 24 февраля.

О том, что США совместно с союзниками готовят новые санкции против России в своей речи в Варшаве, сказал президент США Джо Байден.

Ранее редакция сообщала, что Еврокомиссия официально объявила о 10-м пакете антироссийских санкций.

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