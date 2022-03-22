Стала известна причина авиакатастрофы, в которой погибла совладелица S7 Наталья Филева

По сообщению «КП-Новосибирск», немецкие следователи BFU завершили расследование авиакатастрофы, унёсшей жизни нескольких человек, в том числе совладелицы S7 Натальи Филевой. Эксперты заявляют, что основная и наиболее вероятная причина падания самолёта — человеческий фактор.

— Пилот мог устать после перелёта из Франции в аэропорт вылета, из-за чего воздушное судно ушло в крутое пике и воткнулось в землю под углом в 30 градусов, — говорится в сообщении.

Технические неполадки самолёта эксперты не выявили, сославшись в то же время на сильные повреждения, полученные при столкновении с землей. Кроме того, специалисты руководствовались данными авиарадара, бортового самописца и показаниями двух очевидцев. Они видели, как самолёт на огромной скорости пикировал вниз с работающим двигателем.

Наталия Филева (по данным Forbes на 2018 год, ее состояние оценивалось более чем в $600 млн) — председатель совета директоров авиакомпании, вместе с Владиславом Филевым владела S7 Group. Это крупнейший частный авиационный холдинг России. В группу компаний входит около 15 авиакомпаний, среди которых «Сибирь» и «Глобус». Перевозчик на февраль 2019 года занимал второе место по размеру пассажиропотока среди российских авиакомпаний после «Аэрофлота».