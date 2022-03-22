Инвестсовет Новосибирской области одобрил проект на 56 млрд рублей

На заседании инвестиционного совета Новосибирской области (прошел в закрытом от СМИ режиме) одобрена реализация масштабного инвестиционного проекта «Разрез Богатырь». Проект в регионе реализует ООО «Разрез Богатырь», которое входит в российскую угледобывающую компанию «Коулстар».

— С одной стороны, угледобывающая отрасль для Новосибирской области —системообразующая и с социальной, и с бюджетной точек зрения, с другой стороны – с инициаторами инвестпроекта в течение полутора лет обсуждались его параметры, —цитирует пресс-служба правительства слова губернатора Андрея Травникова. — Найдены компромиссные решения и в отношении границ участков, предполагаемых к освоению, и по последовательности разведки и разработки, а также в логистических и экологических вопросах.

Местоположение участков угледобычи — Искитимский и Черепановский районы, площадь — 309 квадратных километров (является одним из самых крупных и перспективных месторождений антрацита в России). Разведанные запасы угля марки А — более 370 млн тонн, прогнозные ресурсы — свыше 3,5 млрд тонн.

Объём инвестиций в проект — около 56 млрд рублей. Социальная эффективность проекта — открытие 2135 рабочих мест. Срок окупаемости — 10 лет. Налоговые платежи в консолидированный бюджет Новосибирской области за период окупаемости превысят 15,6 млрд рублей.

Требуемые меры государственной поддержки инвестпроекта «Разрез Богатырь»: предоставление в аренду нескольких земельных участков; обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой путём оказания содействия в получении технических условий в сфере электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков, а также обеспечения подъездными путями до земельного участка.

Напомним, в торгах на разработку угольного разреза «Богатырь» принимали участие четыре компании. Две из них принадлежат основному владельцу «Коулстара» — экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову (ООО «Разрез Богатырь» и ООО «Антарес»). На разработку месторождения также претендовала «дочка» госкорпорации «Ростех» — ООО «РТ-Богатырь». Четвертый участник — хакасская компания ООО «Разрез Ташебинский».

По требованиям конкурсной документации для обеспечения рационального использования недр и охраны окружающей среды победитель аукциона обязан обеспечить вывоз добытого на участке недр угля железнодорожным транспортом в объеме не менее 10 млн. тонн в год субъектом естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок. Кроме того, он обязан обеспечить строительство на российских судостроительных заводах крупнотоннажных специализированных судов для вывоза угля в количестве не менее 5 штук с условием их постройки и сдачи в эксплуатацию к моменту начала промышленной добычи угля на участке недр.