Онлайн-покупки в 2 клика: платежи можно проводить через Сбербанк Онлайн

Сервис полностью интегрирован с приложением Сбербанк Онлайн: при оформлении покупки в интернет-магазине достаточно выбрать оплату по SberPay. Далее не придется вводить данные карты – для проведения оплаты достаточно будет подтвердить ее в привычном приложении.

Кнопка SberPay уже доступна на страницах оплаты на сайтах партнеров банка. При оформлении покупки со смартфона, кнопка SberPay сама запустит приложение Сбербанк Онлайн. При использовании компьютера, нужно будет ввести номер телефона, к которому привязана карта, и затем перейти по пуш-уведомлению для подтверждения оплаты.

Сервис получил награду в премии FINAWARD’21- «Платёжный сервис В2С» — за удобную систему платёжных сервисов SberPay для частных клиентов и юрлиц.

Подробнее о сервисе можно почитать здесь.