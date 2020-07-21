Стали известны кандидаты от партии в заксобрание области

Новосибирское областное отделение КПРФ обнародовало списки кандидатов в заксобрание по одномандатным избирательным округам. Напомним, ранее коммунисты представили только первую тройку общеобластного списка, в которую вошли лидер коммунистов области, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, вице-спикер заксобрания Владимир Карпов и председатель областной федерации профсоюзов Александр Козлов, позднее стали известны кандидаты-одномандатники в горсовет.

Что касается списка одномандатников в заксобрание области, то обращает на себя внимание отсутствие кандидатов на знаковых округах №1 и №13, где от конкурентов коммунистов — «Единой России» — в выборах участвуют первый вице спикер заксобрания Андрей Панферов и спикер Андрей Шимкив. Также среди областных незакрытым остался и округ №2. Но здесь, как предполагает источник издания, близкий к обкому КПРФ, скорее всего, не нашли подходящего кандидата.

Незакрытым оказался и ряд округов в областном центре. Например, нет одномандатников ни на одном округе Калининского района. Стоит отметить, что «исторически» уже сложилось, что центр района, как правило, и на городском, и на областном уровнях представляет «группа Манцурова», а окраину (микрорайоны Родники, Снегири, часть Юбилейного) — «группа Сидоренко», что, возможно, послужило поводом неоднократных конфликтов районного и областного отделений КПРФ, когда первые заподозрили вторых в небезвозмездной сдаче округов.

Наконец, незакрытым коммунистами оказался округ №26 в Кировском районе, где на протяжении нескольких созывов лидирует основатель клуба «Успех» Вениамин Пак. Напомним, что и на выборах в горсовет коммунисты не стали препятствовать однопартийцам Пака — спикеру горсовета Дмитрию Асанцеву, председателю комиссии по городскому хозяйству Игорю Кудину и депутату Сергею Трубникову.

Кандидатам на селе не привыкать и к парламентской работе

Что касается округов в сельских районах области, то на территории большинства из них кандидатам не привыкать к депутатской работе на разных уровнях. В частности, округа №3 (Северный, Куйбышевский) и №4 (Барабинский, Здвинский) представят действующие депутаты Сергей Зарембо и Евгений Гутов. На округе №5 (Баганский, Карасукский, Купинский) выступит экс-депутат горсовета Карасука от КПРФ, директор ООО «Семейный врач» Светлана Соболева. За округ №8 (Доволенский, Каргатский, Убинский, Кочковский) поборется депутат Каргатского райсовета, лидер каргатских коммунистов Николай Кирильчик, за №9 (Болотнинский, Колыванский, Мошковский) — депутат Барлакского сельсовета Мошковского района Илья Ряснов, №11 (Искитимский) — депутат Искитимского горсовета Вадим Слободчиков, №14 (Маслянинский, Черепановский) — помощник депутата заксобрания Роман Новиков, №15 (Мошковский, Тогучинский) — депутат Тогучинского райсовета Юрий Тихончик. Кроме того, как уже сообщалось, на округе №16 (Бердск) в выборах от КПРФ примет участие депутат горсовета Бердска Андрей Некрасов, а на округе №17 (Новосибирский) — депутат Новосибирского райсовета Наталья Пшеничная.

Неомандаченных кандидатов партия выдвинула на округах №6 (Карасукский, Краснозерский) — замдиректора ЗАО «Черемошинское» Геннадий Антонов, №7 (Новосибирский, Ордынский) — пенсионер Игорь Колмаков, №10 (Коченевский, Чулымский) — сервис-инженер ООО «СибВоздух» Антон Казанцев, №12 (Бердск, Искитимский район) — замдиректора Новосибирского отделения АО «Новосибирскэнергосбыт» Александр Обрывко, №18 (Новосибирский, Обь) — президент благотворительной организации «Слава героям Отечества» Сергей Константинов.

Городские новички

Помимо уже указанных «оголенных» округов и округов, по которым намерены идти на выборы действующие депутаты, на девяти территориях КПРФ представят дебютанты. В частности, в Дзержинском районе на округе №19 предприниматель, директор ООО «Новосибирская юридическая фирма» Руслан Захорольных будет противостоять единороссу Николаю Мочалину. А на округе №20 основным соперником кандидата от КПРФ, директора по безопасности ООО «Региональная строительная компания» Виталия Быкова станет уполномоченный по правам предпринимателей Николай Мамулат.

Двое дебютантов у партии и в Ленинском районе. В частности, округ №29 коммунисты застолбили за мастером ПАО «НМЗ им. Кузьмина» Владимиром Белкиным. Его основным соперником станет действующий депутат, гендиректор ООО ТПК «Бухгалтер» Дмитрий Козловский. А на округе №30 главный врач Ассоциации экспертов «Сибирский Федеральный Центр Оздоровительного питания» Яков Новоселов (КПРФ) встретится в борьбе за мандат с депутатом Олегом Сметаниным («Единая Россия»).

Еще двое новичков у КПРФ в Октябрьском районе. На округе №32 основным соперником депутата Барабинского горсовета Дмитрия Макарова (КПРФ) станет депутат областного уровня, директор ООО «Сибирь-Н» Алексей Александров («Единая Россия»). Что касается кандидата от КПРФ на округе №34, пенсионера Максима Романцова, то пока среди его соперников действующих депутатов нет. В настоящее время по округу выдвинулись директор подразделения ООО «Мир тканей» Роман Грунцов («Новые люди»), юрист ООО «Макропласт» Роман Лоскутов («Справедливая Россия») и временно неработающий Максим Носыров (самовыдвижение).

В Кировском районе коммунисты выдвинули только одного кандидата —директора ООО «Белая аптека на Лазурной» Елену Сабалевскую, чьим соперником от единороссов на округе №27 станет зампредседателя комитета заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Евгений Подгорный. Также здесь выдвинулись предприниматель Владислав Миронов («Новые люди»), главный бухгалтер ООО «Конфиденс Ассет Мэнеджмент» Наталья Абрамкина («Родина»), менеджер ООО «ПластикПак» Елена Мурачева («Справедливая Россия») и временно неработающая Виктория Зубарева (самовыдвижение).

Единственным одномандатником от КПРФ в Первомайском районе на округе №35 стала юрист агентства недвижимости «Проект» Ирина Резвова. Ее соперниками станут депутат заксобрания, советник начальника дирекции ОАО РЖД Александр Козлов («Единая Россия»), директор Красномайской основной школы №9 Сергей Беляев (ЛДПР), временно неработающий Артем Кондрахин («Новые люди»), замгендиректора ООО ПСК «Березка» Сергей Гринько («Родина»), предприниматель Александр Чухнов («Справедливая Россия») и преподаватель политехнического колледжа Алексей Пуговкин (самовыдвижение).

Наконец, последний дебютант от КПРФ, который пойдет по округу №36 в Советском районе — гендиректор ПАО «Тяжстанкогидропресс» Анатолий Олейников. На этом округе уже заявили об участии в выборах двое Андреевых — зампредседателя комиссии заксобрания по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Алексей Андреев («Единая Россия») и предприниматель Андрей Андреев (самовыдвижение). Помимо указанных кандидатов, на данной территории в выборах намерены поучаствовать координатор-методист проекта «Центр развития городских сообществ Дмитрий Бабенко («Новые люди»), президент общественной организации «Право и безопасность» Игорь Языковский («Родина») и управляющий директор ООО ПП «ЛОТиОС» Михаил Большов («Справедливая Россия»).

Из действующих депутатов от КПРФ в выборах по одномандатным округам на территории Новосибирска примут участие Сергей Клестов (округ №21, Железнодорожный, Заельцовский), Андрей Жирнов (№22, Заельцовский), Роман Яковлев (№31, Ленинский), Евгений Смышляев (№33, Октябрьский), Вадим Агеенко (№38, Центральный).

Список КПРФ по единому областному избирательному округу пока в облизбиркоме не зарегистрирован.

Фото с сайта реготделения КПРФ