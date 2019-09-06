Еще один претендент на городские остановки

— Остановка на Звездной — это первый в мире проект, где объединены объекты телекоммуникаций и транспортной инфраструктуры. Остановка призвана решать задачу технологической смены поколений сети мобильной связи с 4G на 5G, — рассказал во время пресс-тура директор по развитию ГК «Интекко» Иван Крючков.

Он пояснил, что проект реализуется по предложению мэрии Новосибирска. Договоренности об этом были достигнуты в начале 2019 года. Сейчас создан прототип, на котором обкатываются технологические решения для последующего тиражирования.

— Как инновационная компания, занимающаяся решениями в области телекоммуникаций, мы разработали предложение, которое могло бы архитектурно и органично вписываться в городской пейзаж и среду, обеспечивать каналы связи для «умных остановок», — говорит Крючков. — Протестировать «пилот» мы решили в периферийной части города, чтобы оценить технологии на вандалоустойчивость, а также протестировать систему обслуживания этого объекта городской среды.

Остановка размещена на большой бетонной платформе, что позволяет защитить ожидающих людей от удара автомобиля. «Умная» начинка включает в себя тревожную кнопку, сигнал с которой будет уходить в центр 112, при этом видеонаблюдение, установленное по периметру, позволяет диспетчеру отслеживать ситуацию вокруг остановки и принимать решение по вызову конкретных служб. В павильон «вшиты» модули для отслеживания передвижения общественного транспорта. В перспективе совместно с ООО «Айвойс Технолоджи» «Интекко» планирует перейти к речевому интерфейсу, так как предоставление голосовых сервисов экономически и технологически более выгодно, чем с помощью сенсорных экранов, периодически по разным причинам выходящих из строя. В интерфейс будут «зашиты» такие голосовые услуги, как заказ такси в авторежиме, запись к врачу, возможность связаться с диспетчерской службой и подать обращение в государственную приемную и т.д.

До конца 2019 года ГК «Интекко» планирует установить в Новосибирске еще 4 подобные остановки: в Первомайском, Дзержинском, Советском районах. В стратегических планах — к 2023 году, когда в Новосибирске будет проходить Молодежный чемпионат мира по хоккею, — создать сеть из 100-150 остановочных платформ.

— Наша компания готова выступать в роли инвестора этого проекта, в том числе за счет кредитных ресурсов. Наша модель окупаемости основана на услугах, которые мы предоставляем мобильным операторам, заинтересованным в расширении зоны покрытия, в том числе в переходе на 5G. Для России эта модель не совсем традиционна, поэтому срок окупаемости вложенных средств составит от 7 лет, — поясняет Крючков.

Пилотная версия остановки будет стоить 13-14 млн рублей, серийный образец — около 2,5 млн (его планируют создать к концу 2019 года). То есть на установку заявленной сети остановочных платформ в Новосибирске, а также создание специального центра управления данными, компания готова направить около 500 млн рублей.

Работающий прототип остановки будет представлен на форуме «Технопром-2019». К 2021 году компания планирует создать остановку версии 2.0, укоплектовав ее всеми необходимыми для жителей и гостей города сервисами.

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