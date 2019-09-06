Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Еще один претендент на городские остановки

ГК «Интекко» рассчитывает развивать сеть остановочных павильонов в Новосибирске за счет расширения инфраструктуры поколения 5G для телекомоператоров.
  • 06/09/2019, 12:44
Автор: Юлия Данилова
Еще один претендент на городские остановки
К 2023 году, когда в Новосибирске будет проходить Молодежный чемпионат мира по хоккею, компания планирует создать сеть из 100-150 остановочных платформ.

— Остановка на Звездной — это первый в мире проект, где объединены объекты телекоммуникаций и транспортной инфраструктуры. Остановка призвана решать задачу технологической смены поколений сети мобильной связи с 4G на 5G, — рассказал во время пресс-тура директор по развитию ГК «Интекко» Иван Крючков.

Он пояснил, что проект реализуется по предложению мэрии Новосибирска. Договоренности об этом были достигнуты в начале 2019 года. Сейчас создан прототип, на котором обкатываются технологические решения для последующего тиражирования.

— Как инновационная компания, занимающаяся решениями в области телекоммуникаций, мы разработали предложение, которое могло бы архитектурно и органично вписываться в городской пейзаж и среду, обеспечивать каналы связи для «умных остановок», — говорит Крючков. — Протестировать «пилот» мы решили в периферийной части города, чтобы оценить технологии на вандалоустойчивость, а также протестировать систему обслуживания этого объекта городской среды.

Навстречу от прогресса

Остановка размещена на большой бетонной платформе, что позволяет защитить ожидающих людей от удара автомобиля. «Умная» начинка включает в себя тревожную кнопку, сигнал с которой будет уходить в центр 112, при этом видеонаблюдение, установленное по периметру, позволяет диспетчеру отслеживать ситуацию вокруг остановки и принимать решение по вызову конкретных служб. В павильон «вшиты» модули для отслеживания передвижения общественного транспорта. В перспективе совместно с ООО «Айвойс Технолоджи» «Интекко» планирует перейти к речевому интерфейсу, так как предоставление голосовых сервисов экономически и технологически более выгодно, чем с помощью сенсорных экранов, периодически по разным причинам выходящих из строя. В интерфейс будут «зашиты» такие голосовые услуги, как заказ такси в авторежиме, запись к врачу, возможность связаться с диспетчерской службой и подать обращение в государственную приемную и т.д.

До конца 2019 года ГК «Интекко» планирует установить в Новосибирске еще 4 подобные остановки: в Первомайском, Дзержинском, Советском районах. В стратегических планах — к 2023 году, когда в Новосибирске будет проходить Молодежный чемпионат мира по хоккею, — создать сеть из 100-150 остановочных платформ.

— Наша компания готова выступать в роли инвестора этого проекта, в том числе за счет кредитных ресурсов. Наша модель окупаемости основана на услугах, которые мы предоставляем мобильным операторам, заинтересованным в расширении зоны покрытия, в том числе в переходе на 5G. Для России эта модель не совсем традиционна, поэтому срок окупаемости вложенных средств составит от 7 лет, — поясняет Крючков.

Пилотная версия остановки будет стоить 13-14 млн рублей, серийный образец — около 2,5 млн (его планируют создать к концу 2019 года). То есть на установку заявленной сети остановочных платформ в Новосибирске, а также создание специального центра управления данными, компания готова направить около 500 млн рублей.

Город все-таки «поумнеет» на 200 остановок

Город все-таки «поумнеет» на 200 остановок

— В рамках «Технопрома» мы планируем подписать соглашение с телекомоператором о реализации этого проекта до конца 2021 года. Кроме того, вопрос развития сети также прорабатывается с мэрией Новосибирска. В частности, мы готовы передавать остановочные платформы на баланс муниципалитета в зачет оплаты аренды места для размещения телекомоборудования, — говорит Крючков. — Хочу подчеркнуть, что мы не конкурируем с другими компаниями, которые также готовы развивать сеть «умных остановок» в Новосибирске, так как у нас другая модель окупаемости. Нам не нужны проходные места с трафиком для размещения торговых мест. Мы готовы размещать платформы в местах, которые необходимы по радиопланированию. Правовое положение, регулирующее расположение наших остановок, совсем другое.

Работающий прототип остановки будет представлен на форуме «Технопром-2019». К 2021 году компания планирует создать остановку версии 2.0, укоплектовав ее всеми необходимыми для жителей и гостей города сервисами.

Фото автора

Популярное с сайта

Новосибирская область возьмет кредиты на погашение долговых обязательств

06/09/2019, 12:13
На сайте госзакупок размещены аукционы на предоставление региону возобновляемых кредитных линий.
конференция TEDxNovosibirsk

Save the date! 20 октября идём на TEDx

06/09/2019, 12:10
Событие мирового уровня в Новосибирске, которое нельзя пропустить.
«Ситилинк» проанализировал покупательский спрос в регионе в преддверии 1 сентября

«Ситилинк» проанализировал покупательский спрос в регионе в преддверии 1 сентября

06/09/2019, 10:28
В августе у новосибирцев значительно вырос спрос на детские стулья, планшетные компьютеры, смартфоны и смарт-часы.

Актуальный разговор

«Инновации и бизнес в России — вещи несовместимые»

«Инновации и бизнес в России — вещи несовместимые»

Все материалы
Новости

Министерство экономического развития Новосибирской области организует бизнес-миссию в г. Пекин

06/09/2019, 13:48

«Айвойс Технолоджи» готовится к подписанию межправительственных соглашений

06/09/2019, 13:38

Программист НГТУ НЭТИ обучил систему переводить жесты на русский язык

06/09/2019, 12:48

Стали известны пять открытых направлений для тем итогового сочинения в выпускных классах

06/09/2019, 12:38

Новосибирские экологи выстраивают персонализацию

06/09/2019, 12:16

Новосибирская область возьмет кредиты на погашение долговых обязательств

06/09/2019, 12:13

Save the date! 20 октября идём на TEDx

06/09/2019, 12:10

«Ситилинк» проанализировал покупательский спрос в регионе в преддверии 1 сентября

06/09/2019, 10:28

iFarm выходит в Москву и за рубеж

05/09/2019, 20:00

У мэра появился девятый советник

05/09/2019, 19:18

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска