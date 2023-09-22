Стало известно, где в Новосибирской области для туристов построят модульные гостиницы

Названы восемь проектов, которые стали победителями конкурсного отбора на предоставление субсидий на строительство модульных гостиниц в Новосибирской области. Об этом сообщило региональное правительство со ссылкой на Минэкономразвития России. Они получат финансирование на 2023-2024 годы в общем объеме 373,9 млн рублей.

По словам врио министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, предприниматели получат субсидию на строительство модульных гостиниц в размере 50% от стоимости проекта или 1,5 млн рублей на номер. Он подчеркнул, что не менее 50% стоимости вносит инвестор.

Получатель субсидии должен построить модульные гостиничные номера по проекту и обеспечить размещение туристов в течение 3-х лет. Субсидия выделяется долями в 2023 и 2024 годах – 207,3 млн и 166,6 млн рублей соответственно.

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