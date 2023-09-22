В центре Новосибирска началась война с крысами (видео)

Жить рядом с крысами не только неприятно, но и небезопасно. Эти длиннохвостые создания переносят опасные для человека инфекции. Да и просто вызывают животный ужас при встрече. Жители Новосибирска подняли проблему соседства с грызунами, и только с помощью надзорного ведомства она начала решаться.

Сегодня, 22 сентября, прокурор Новосибирска Роман Сивак проверил, как мэрия исполняет постановление по ликвидации крыс в центре города. На месте событий побывал и корреспондент Infopro54.

— Здесь, на контейнерной площадке у дома по адресу Трудовая, 3, вовремя не вывозится мусор и присутствуют сломанные контейнеры. А также в наличии крысы, которые пугают местных жителей и детей. По моему поручению была проведена проверка управляющей компании, вынесено представление о ненадлежащим хранении контейнеров и использовании их, — отметил Сивак.

В этом здании, по данным 2ГИС, находятся жилой дом, а также филиал детской больницы, дирекция городских парков, городская дирекция творческих программ мэрии, БТИ, Центр молодежных инициатив.

Вездесущие грызуны доставляли массу неприятностей людям. Бороться с ними мэрия поручила специализированной организации. Также на месте присутствовал представитель компании МУП «САХ», который пытался оправдать царящий на территории бардак.

— Мы не можем увезти контейнеры, которые здесь стоят сломанные. Они не наши. Хотелось бы отметить, что компания вывозит сверх меры, — говорит представитель перерабатывающей компании.

Он отметил, что многие просто нелегально подбрасывают сюда мусор, и у них нет контракта с компанией.

Как говорит местная жительница, крысы расплодились из-за соседства с организациями общепита и частными торговцами.

Грызунам тут всегда есть чем поживиться.

— Всякие забегаловки, блинные, рюмочные, фруктовики. Они все тащат сюда. Считай, что весь центр тащит мусор к нам, — возмущается женщина.

Другая жительница провела для прокурора и журналиста Infopro54 настоящую экскурсию по крысиным домикам.

— Смотрите, что ни делай — ничего не меняется. Я уже говорила, что нужно решать проблему крыс, но отклика нет. Живу уже 10 лет здесь, а ничего не меняется. Если здесь травить, то и у нас на Красном проспекте, 33 тоже нужно это делать, — говорит сибирячка.

Мы заметили, что норы расположены не только возле крытых контейнеров с мусором, но и здания по соседству, где находится детская площадка. В крысиные лазы легко может провалиться нога по щиколотку.

Дезинсекторы щедро раскидали смесь из рыбьих голов и яда.



Между тем прокурор выразил опасения, что отрава может навредить домашним животным, которые гуляют во дворе.

— Я специально делаю так, чтобы домашние животные не смогли добраться до яда с приманкой, — отметил специалист, проталкивая приманку вглубь сломанной веткой.

Мы обследовали норы и заметили, что не везде отрава спрятана глубоко. Поэтому тем жителям домов, кто в районе Трудовой, 3 выгуливает питомцев, нужно быть бдительными.

Специалист по ликвидации также отметил, что избавляться от неприятного соседства с грызунами нужно сообща. Одним лишь ядом делу не поможешь. Надо вовремя вывозить мусор и следить за площадками с контейнерами.

— Я не говорю, чтобы все было вылизано, но хотя бы по минимуму. Все работают, процесс идет. Я же не могу просто приехать и набросать на баки, мне нужен нормальный доступ. Если тут угол был весь ТБО завален, то я только по возможности засовывал. А вообще, вы сами видите, все дырки около стен идут. Они все под плитами, — поделился соображениями специалист.

Когда яд был рассыпан по всем норам, прокурор еще раз проверил проделанную дезинсектором работу.

— Надеюсь, здесь больше не появятся крысы, и жители смогут спокойно ходить, не опасаясь их, — резюмировал Роман Сивак.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура выявила более 900 нарушений на остановках Новосибирской области.