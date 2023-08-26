В Бердске построят курортно-оздоровительный комплекс «Речкуновский» за 5 млрд рублей

В Новосибирской области построят курортно-оздоровительный комплекс «Речкуновский» на 270 номеров. Об этом сообщает официальный сайт Правительства России.

Проект будет реализован региональным правительством совместно с Корпорацией «Туризм.РФ». Объем инвестиций оценивается в 5 млрд рублей.

После запуска комплекса, расположенного на берегу водохранилища вблизи Бердска, дополнительный турпоток в регион составит 23 тысячи человек в год.

По данным правительства Новосибирской области, в 2022году санатории Новосибирской области приняли 167,9 тыс. человек (+15,9% к 2021 году). По итогам 2023 года прогнозируется рост турпотока до 3 млн человек.

Напомним, санаторий «Речкуновский» в Новосибирском районе Новосибирской области был построен в 1959 году для реабилитации людей с сердечными заболеваниями. Здесь каждый год лечилось около 10 тысяч человек. В 2004 году он был объявлен банкротом и закрыт. После закрытия санатория его территории стали продавать по частям. В 2021 году руины санатория посетил российский певец Дмитрий Билан, который снял клип на свою песню «Не давай нам вернуться назад».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области нашли 300 гектаров земли для развития туризма.