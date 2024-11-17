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Стало известно о судьбе малыша, впавшего в кому по вине матери под Новосибирском

  • 17/11/2024, 09:30
Автор: Артем Рязанов
Стало известно о судьбе малыша, впавшего в кому по вине матери под Новосибирском
На данный момент за внуками присматривает дедушка

В этом году история семьи из Каргатского района Новосибирской области привлекла внимание многих жителей не только региона, но и страны. 21-летнюю мать ограничили в родительских правах, так как её двое малышей находились в ужасных условиях. Один из них впал в кому, но его спасли чудом.

28 февраля 2024 года Анастасия оставила без присмотра трёхмесячного сына, который выпал из коляски и впал в кому. Она обратилась в местный чат, но вызвала скорую только через сутки. Ребёнка срочно доставили в Новосибирск, где он пришёл в сознание. Однако обследование показало, что родители плохо ухаживали за ним.

Семья уже давно находилась под наблюдением. Врачи подняли тревогу, когда заметили потерю веса у старшего ребёнка, которая не была связана с болезнью. К тому времени девушка была беременна вторым ребёнком, но ситуация в доме не улучшалась.

Татьяна, местная жительница, была потрясена условиями жизни семьи Анастасии, где старшего ребёнка кормили сырым фаршем и не купали, а просто вытирали салфетками. Она неоднократно жаловалась в опеку, и когда ребёнка забрали в «Центр помощи», все вздохнули с облегчением.

Но ребёнка вернули, Анастасия родила второго, и он впал в кому. После этого инцидента органы опеки решили ограничить её в родительских правах. Следственный комитет и прокуратура выявили серьёзные нарушения в системе профилактики.

Пока врачи боролись за жизнь новорождённого, его родители отправились в столицу на съёмки телевизионного проекта «Мужское/Женское». В студии эксперты подвергли критике поведение матери и высказали недовольство бездействием органов опеки. В конце передачи отец детей объявил о своём решении развестись с Анастасией и забрать детей к себе.

После скандала органы опеки обратились в суд с ходатайством об изъятии мальчиков из семьи. В апреле 2024 года Анастасию ограничили в родительских правах, и опеку над детьми взял их дедушка.

Мальчику, который вышел из комы, уже 10 месяцев. У него не работает левая рука. Возможно, это связано с травмой головы из-за падения.

Анастасия признана вменяемой в ходе расследования. В конце октября прокурор Каргатского района утвердила обвинительное заключение по делу о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и жестоком обращении с ребёнком.

По данным, предоставленным ведомством, действия матери поставили под угрозу благополучие её детей. Материалы дела были переданы в суд для дальнейшего разбирательства. Анастасия может быть приговорена к трём годам лишения свободы.

Важно отметить, что в конце ноября истекает срок ограничения матери в родительских правах. Она всё ещё может попытаться восстановить их и забрать детей, но это будет непросто. Существует вероятность, что её могут лишить родительских прав.

Как сообщает Горсайт со ссылкой на отдел опеки и попечительства администрации Каргатского района Новосибирской области, основанием для лишения может стать злостное уклонение от уплаты алиментов.

По словам знакомых семьи Анастасии, она не выплатила алименты за последние полгода. Сумма долга составляет 26 326 рублей. Кроме того, у неё есть несколько кредитов, один из которых превышает 150 тысяч рублей.

После того как ребёнок попал в больницу в тяжёлом состоянии, муж Анастасии ушёл из семьи. Он регулярно выплачивает алименты на младшего ребёнка в размере 2600 рублей, так как по решению суда он признан отцом только одного мальчика. Он намерен восстановить свои родительские права, если сын не станет инвалидом.

В отделе опеки дедушке сообщили, что ему необходимо обратиться в суд, чтобы лишить мать родительских прав. Мужчина не хочет, чтобы жизнь внуков была под угрозой, поэтому намерен забрать их к себе навсегда.

— Жилищные условия удовлетворительные, есть все необходимые продукты и средства гигиены. Дети чистые и ухоженные, одежда и обувь в хорошем состоянии, соответствуют возрасту. В семье опекуна созданы комфортные условия для всех членов семьи. По результатам медицинского осмотра в 2024 году не было обнаружено признаков физического или психического насилия над детьми, — сообщили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что молодую мать приговорили к 10 годам колонии за убийство новорожденной дочери в Новосибирске.

Источник фото:  скриншот выпуска передачи «Мужское/Женское» на Первом канале

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : родительские права малыш кома


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