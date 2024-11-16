Суд отказался взыскивать убытки с экс-руководителей «Клиники НИИТО»

Арбитражный суд Новосибирской области отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего АНО «Клиника НИИТО» Марии Емельяновой о взыскании убытков в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) компании с Оксаны Шелякиной и Андрея Башарова в размере 32 млн рублей.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня вынесения, уточняется в документах суда.

Напомним, заявление в суд от конкурсного управляющего поступило в феврале 2024 года. Оксана Шелякина возглавляла АНО «Клиника НИИТО» в течение 10 лет. В июле 2020 года совет учредителей клиники досрочно прекратил ее полномочия. Вместо нее главой клиники стал полковник медицинской службы запаса, врач высшей категории Андрей Башаров. Он работал в этом статусе до мая 2023 года.

В 2021 году в АНО «Клиника НИИТО» была введена процедура банкротства — наблюдение. В мае 2023 года по инициативе ООО «Медицинский интегратор» в клинике введена процедура конкурсного производства. Обязанности конкурсного управляющего были временно возложены на Татьяну Болотову. Она держала курс на прекращение хозяйственной деятельности АНО, сотрудники АНО были уведомлены о предстоящем увольнении. В июне суд назначил конкурсным управляющим клиникой арбитражного управляющего Марию Емельянову. После оценки текущего состояния медицинского учреждения она вынесла решение о том, что клиника ННИИТО должна продолжить оказывать медицинские услуги.

Ранее редакция сообщала о том, что возмещение ущерба от преступлений экс-руководителя Новосибирского НИИТО требует прокуратура. В суд поступил иск о возмещении более 1,3 миллиарда рублей.