Молодую мать приговорили к 10 годам колонии за убийство новорожденной дочери в Новосибирске

Новосибирский областной суд огласил приговор 19-летней Алине Водневой, обвиняемой в убийстве собственной новорожденной дочки.

Судом установлено, что в декабре прошлого года молодая мать, разозлившись на плачущую малышку, схватила обеими руками ее за ноги и трижды с силой ударила головой об диван. От полученной черепно-мозговой травмы ребенок скончался в реанимации 27 февраля 2024 года.

― Девочка, которой еще даже месяца не исполнилось, оказалась в реанимации детской городской больницы. На момент, когда все это произошло, отца ребенка не было дома. Медики уже тогда не давали позитивных прогнозов. Они говорили, что если девочка выживет, то на всю жизнь останется инвалидом. И вот, спустя месяц, не смотря на все усилия врачей, ребенок все-таки умер, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

По словам соседей, Алина ― сирота, которая воспитывалась опекунами. Как только она повзрослела, практически сразу сошлась с мужчиной. Первого ребенка она родила в 16 лет. Отношение к новорожденной девочке было аналогичным. Она бесконечно избивала кроху, и та с первых дней жизни оказывалась в больнице. Тогда органы профилактики попытались исправить ситуацию. Малышку отдали на воспитание опекунше.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело, а мать-душегубку арестовали.

В ходе судебного разбирательства женщина свою вину признала. ― Приговором суда Воднева признана виновной. Ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год, ― рассказала пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Ранее редакция сообщала о том, что многодетная мать из новосибирского поселка родила ребенка и утопила его в ведре. После чудовищного убийства женщина спрятала тело малыша в погребе.