Станция метро «Спортивная» готова на 80 процентов

На станцию «Спортивная» доставили ещё три эскалатора – установить новое оборудование планируют в течение недели. По словам мэра Анатолия Локтя, обкатка всех 12 эскалаторов начнётся в начале октября.

— В целом ход строительных работ соответствует обозначенным срокам. Готовность станции составляет около 80 %. Серьёзных финансовых проблем нет. Будем работать дальше, наращивая темпы. Сомнений в том, что станцию сдадим в срок, нет, — отметил мэр Анатолий Локоть.

В настоящее время на строительной площадке ведутся работы по устройству мягкой кровли над зоной вестибюля. Общая площадь – 1824 кв. м. На сегодня выполнено чуть более трети от этого объёма. Продолжается отделка внутренних технических помещений станции, ведётся монтаж систем вентиляции, отопления, канализации и водоснабжения.

С 5 июля рабочие приступят к укладке кирпичных стен и перегородок у входа № 2.

С 15 июля начнутся работы по сооружению железобетонных конструкций у входа № 1.

Как отметил мэр Анатолий Локоть, цветовая гамма наружного павильона должна соответствовать традиционным цветам метрополитена, а оформление стен вестибюля должно соотноситься с тематикой Ледового дворца спорта.