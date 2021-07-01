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Где в г. Миасс стоит попробовать суши — обзор ресторанов и суши-баров

  • 01/07/2021, 16:47
В городах немало заведений, которые специализируются на традиционной японской кухне, но не каждый знает, в каких заведениях определенно стоит попробовать суши.

Если вы тоже не в курсе, то определенно должны заглянуть в ресторан Суши Мастер в Миасс.

Суши Мастер

Если хочется найти лучшие суши и роллы в городе, то определенно стоит обратиться в торговую сеть Суши Мастер. Кроме того, здесь также можно заказать лапшу и рис, супы, салаты и даже сладости. В последней категории можно найти несколько видов чизкейка и сладкие роллы. Кроме того, в наличии веганские блюда, поэтому если вы по той или иной причине не едите продукты животного происхождения, то в Суши Мастер определённо найдете то, что сможете включить в своё меню.

Все блюда очень качественные и вкусные, а получаете вы их прямо из-под ножа специалистов. Так как готовят все исключительно из свежих продуктов, то вы можете насладиться их непревзойденным вкусом.

Стоит отметить, что в заведении на регулярной основе действует большое количество акций и даже есть бонусная программа. По ней вам, каждого заказа возвращается от пяти и до пятнадцати процентов. Кроме того:

В день рождения вы получите скидку в двадцать процентов.

Если приведете друга, то на двоих будет действовать скидка в тридцать процентов.

При оформлении заказа с десяти утра и до четырёх дня с понедельника по четверг действует скидка в десять процентов.

На первые три заказа в Суши Мастер действует скидка в двадцать процентов.

Узнать об остальных скидках и подарках вы можете на официальном сайте.

Доставка в заведении стоит от 50 и до 150 рублей, но если сумма заказа превысит 799-1000 рублей, то оплачивать курьерские услуги не придется.

Прибывает курьер обычно всего лишь за один час, поэтому долго ждать не придется.

Квартира Бар

В ресторане Квартира Бар можно заказать роллы сеты, брускетты, бургеры, гиросы, салаты, паста и лапша, мясо, горячие блюда, супы, пицца, поке и боулы, шарниры, булочки, десерты и многое другое. Меню очень разнообразное, поэтому тут прекрасно сочетается японская и европейская кухни.

Цены в пределах разумного, все блюда качественные и очень вкусные. Работает заведение с 10:30 и до 23:30.

Плату за заказ можно вносить любым удобным способом. Стоит отметить, что после подтверждения заказа оператором заведения изменить способ оплаты уже не получится.

Суши Маркет

В ресторане Суши Маркет меню особым разнообразием не отличается. Тут можно заказать только роллы, наборы, салаты и роллбоксы.

Хоть выбора и не слишком большой, но все определенно высшего качества. Готовят в заведении только из самых свежих продуктов, а заказ вы получаете в максимально короткий срок.

Стоит отметить, что в заведении есть несколько акций и скидок.

В день рождения здесь можно получит роллы в подарок, при заказе на определенную сумму. Также если вы приведете друга, то оба сможете получить подарки.

Здесь есть и другие акции, но узнать обо всем подробнее вы можете на сайте или с помощью оператора.

Фото предоставлено рекламодателем

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Регионы: Миасс

Теги : доставка еды


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