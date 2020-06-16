Станцию метро «Спортивная» запустят в июне 2022 года

Многоуровневый пешеходный переход с лифтами через Октябрьский мост соединит пляж «Наутилус» и строящуюся станцию метро «Спортивная». Одна часть перехода пройдет над автодорогой, другая – под землей, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Я удовлетворен темпами строительства объектов транспортной инфраструктуры будущего ЛДС. Очень быстро строится пешеходный переход, он двухуровневый, в нем будут установлены лифты для маломобильных граждан. Без остановок, в соответствии с графиком, идет строительство станции метро «Спортивная». В этом году будут полностью возведены стены, закончим все строительные работы. А со следующего года начнется монтаж оборудования. Самая объемная и дорогостоящая его часть – это эскалаторы. После этого начнется работа внешней отделки. Мы хотим, чтобы внешний вид станции перекликался с внешним видом ледового дворца – такое дизайнерское решение, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Отмечается, что для обеспечения транспортной доступности будущей ледовой арены реконструируют площадь им. Профессора Лыщинского, дамбу Октябрьского моста с дорогой к пляжу «Наутилус», также построят два автомобильных съезда, пешеходный переход с эстакадной частью над строящейся дорогой. Как сообщил начальник МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик, на всех этих объектах начались работы, они идут по графику. Завершение строительства дорог к ледовой арене и реконструкции дамбы и дороги к пляжу «Наутилус» намечено на август 2022 года. Пешеходный переход планируется сдать в июне 2022 года, тогда же будет запущена и станция метро «Спортивная».

В мэрии подчеркнули, что пешеходный переход через Октябрьский мост будет уникальным: в нем впервые в России будут применяться полноразмерные лифтовые подъемники вместимостью 8 человек, которые будут работать круглосуточно.

Фото из видео со страницы Анатолия Локтя ВКонтакте