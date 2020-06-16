В Новосибирской области за пять месяцев зарегистрировано более 8 тысяч ДДУ

В течение мая 2020 года Управлением Росреестра по Новосибирской области ежедневно регистрировалось около 100 договоров участия в долевом строительстве, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Росреестре рассказали, что в январе – мае 2020 года зарегистрировано более 8 тысяч договоров участия в долевом строительстве, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 32% (11,8 тысяч договоров).

— Несмотря на снижение общего количества зарегистрированных сделок на первичном рынке за 5 месяцев, ежемесячный статистический показатель существенно не меняется с начала года. Объем договоров долевого участия в жилищном строительстве в мае 2020 года остался примерно на уровне предшествующего апреля: 1681 против 1 707 договоров соответственно. Однако майский показатель зарегистрированных договоров на первичном рынке в день составил – 99, что больше по отношению к апрельской регистрации (78), и это наивысший показатель в 2020 году, — говорится в сообщении пресс-службы.

Что касается электронных пакетов регистрации договоров долевого участия, то их число составило 424, это 5,3% от общего числа всех зарегистрированных договоров долевого участия в мае текущего года.

Отмечается рост количества ипотечных договоров долевого участия: в мае 2020 года с использованием кредитных средств зарегистрировано 705 договоров, что на 30% выше апрельского показателя (545 договоров). При этом за первые пять месяцев текущего года зарегистрировано более 3,1 тысяч ипотечных сделок на первичном рынке, это на 7,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Количество зарегистрированных договоров, которыми предусмотрена обязанность участника долевого строительства внести денежные средства на счёт эскроу, за январь – май 2020 года составило 1323 договора, четверть из них зарегистрирована в мае. В сравнении с показателем первых пяти месяцев прошлого года, когда было зарегистрировано 122 договора долевого участия с использованием счетов эскроу, увеличение составило более чем в 10 раз.

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