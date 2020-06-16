В отношении бывшего председателя Совета депутатов Искитимского района возбуждено уголовное дело

Искитимская межрайонная прокуратура проверила в финансово-хозяйственной деятельности Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области соблюдение законодательства о противодействии коррупции, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
— Установлено, что в 2017-2018 гг. экс-председатель Совета депутатов Искитимского района заключал с индивидуальным предпринимателем муниципальные контракты на услуги по организации питания участников семинара. В последующем депутат получил от предпринимателя готовые блюда, продукты питания и неиспользованные денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению. В результате таких действий бюджету Искитимского района причинен ущерб на сумму свыше 120 тыс. рублей, — говорится в сообщении.
Материалы прокурорской проверки в порядке ст.37 УПК РФ направлены в следственный отдел по Искитимскому району СКР по Новосибирской области.
В прокуратуре уточнили, что руководитель следственного управления регионального СКР, рассмотрев постановление и материалы прокуратуры, возбудил в отношении депутата уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.3 ст.160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения).
Расследование уголовного дела поставлено в прокуратуре области на контроль.
Фото администрации Искитимского района
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