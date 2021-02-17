Как стало известно Infopro54, Станислав Могильников уходит с должности управляющего ВТБ в Новосибирске. Эту информацию редакции подтвердили в банке. О новом месте работы Могильникова и кто вместо него возглавит кредитную организацию в регионе, пока не сообщается.

Станислав Могильников был назначен управляющим ВТБ в Новосибирской области с 1 января 2019 года в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей банка. Могильников родился в г. Билибино Магаданской области. Окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления по специальности «Финансы и кредит», а также Открытый университет по специальности «Менеджмент». В банковском секторе работает с 1995 года. В Группу ВТБ пришел в 2004 году на должность заместителя управляющего филиалом в Барнауле.